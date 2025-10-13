Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

Lietuvos treko rinktinė ruošiasi pasaulio čempionatui Čilėje: aiškūs tikslai ir pamokos iš 2024-ųjų

2025 m. spalio 13 d. 13:09
Spalio 22–26 d. Santjage, Čilėje, vyksiantis pasaulio dviračių treko čempionatas – didžiausias metų iššūkis Lietuvos trekininkams. Vyrai startuos sprinte, keirine ir komandinio sprinto rungtyse, o moterys kovos skreče, eliminavime, grupinėse lenktynėse dėl taškų ir omniume.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasirengimas skirtingose sporto bazėse:
  • Bogota (Kolumbija). Sprinto branduolys – Laurynas Vinskas, Eimantas Vadapalas, Nedas Narbutas ir jaunosios Goda Vizdaugaitė, Lauryna Valiukevičiūtė (šiemet nestartuos) – dirba Bogotoje, kuri pasirinkta dėl aukštikalnių sąlygų ir siekiant adaptuotis prie laiko skirtumo.
  • Aiglis/CMC (Šveicarija). Vasilijus Lendel tęsia darbą Tarptautiniame dviračių sporto centre su pasaulinio lygio sprinteriais.
  • Ekvadoras ir Bogota. Olivija Baleišytė ir Akvilė Gedraitytė pasiruošimą čempionatui pradėjo Ekvadore, kuris buvo pasirinktas dėl aukštikalnių klimato ir palankių sąlygų treniruotis pelnte, kuris yra itin svarbus skrečo, lenktynių dėl taškų, eliminavimo ir omniumo specifikai. Nuo spalio 10 dienos sportininkės prisijungė prie sprinterių ir pasiruošimą tęsia treke, Bogotoje.
Rinktinės treneris Dmitrii Leopold:
„Turime labai solidžias sąlygas – Bogotoje, CMC ir Ekvadore sportininkai gauna būtent tai, ko reikia jų rungtims. Ilgesnis buvimas toli nuo namų – psichologinis testas, bet komandos viduje – darbas, disciplina ir humoras. Tikslas Čilėje paprastas: parodyti charakterį, važiuoti protingai ir išnaudoti kiekvieną šansą. Praėjusių metų patirtis parodė, kad galime būti šalia geriausių – dabar metas žingsniui aukštyn.“
Pamokos iš 2024 m. pasaulio čempionato (Ballerup, Danija)
Kur vyko ir kas dominavo? 2024 m. pasaulio čempionatas vyko Ballerup Super Arena (Danija) spalio 16–20 d.; sprinto elito viršūnėje – Nyderlandų žvaigždės. Harrie Lavreysen laimėjo vyrų sprintą (finale nugalėjo Jeffrey Hoogland) ir pasiekė rekordinį 15-ą pasaulio titulą, o olandai ir britai dominavo medalių lentelėje.
Lietuvos akcentai 2024-aisiais:
Olivija Baleišytė moterų skreče užėmė 8-ą vietą – tai elito „top-10“ rezultatas finaliniame važiavime. Akvilė Gedraitytė moterų taškų lenktynėse dėl taškų finišavo 15-a (3 tšk.) – vertinga patirtis prieš šių metų omniumo ir tgrupinių lentynių dėl taškų startus. Vasilijus Lendel vyrų sprinte kvalifikacijoje įveikė 200 m per 9.827 s (13-as laikas), laimėjo savo 1/16 finalo važiavimą ir pateko į 1/8 finalą.
Startai Čilėje
  • Vyrai: sprintas, keirinas, komandinio sprinto rungtis.
  • Moterys: skrečas, eliminavimas, grupinės lenktynės dėl taškų, omniumas.
„Šis čempionatas – proga parodyti, kad Lietuva gali sistemingai konkuruoti su galingiausiomis treko nacijomis. Turime jaunimo progresą, lyderių patirtį ir aiškų planą. Sieksime ne tik garbingų pozicijų, bet ir reitingo taškų, svarbių kelyje į didžiausias arenes,“ – teigiama LDSF komentare.
dviračių trekasPasaulio dviračių treko čempionatasVasilijus Lendelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.