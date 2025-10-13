Mirė buvęs Lietuvos regbio rinktinės treneris

Belgijos regbio federacija paskelbė, kad Pietų Afrikos Respublikoje gimęs treneris mirė būdamas su nacionaline moterų rinktine „Safari 7“ turnyre Kenijoje.
2015 metais W. Abtrahams’as treniravo Lietuvos vyrų regbio-7 rinktinę.
„Warrenas buvo kur kas daugiau nei treneris – jis buvo mentorius, lyderis ir, svarbiausia, geras ir dosnus žmogus. Jo šypsena, išmintis ir rami jėga, kurią jis suteikė komandai, niekada nebus pamirštos.
Mūsų bendruomenės mintys yra su Warreno šeima, draugais ir visais, kurių gyvenimus jis palietė“, – skelbia Lietuvos regbio federacija.
2020–2021 metais strategas treniravo ir Velso moterų rinktinę, o nuo šių metų pradžios darbavosi su Belgijos regbininkėmis.
Regbisregbis-7Lietuvos regbio-7 rinktinė
