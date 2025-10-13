Trys iš trijų: dramą laimėję Šiaulių tinklininkai pratęsė pergalių seriją Baltijos lygoje

Pirmosiose naujo sezono namų rungtynėse Šiaulių klubas sekmadienį 3–2 (20:25, 17:25, 25:22, 25:17, 15:13) nugalėjo „Barrus Voru VK“ (Estija) komandą.
Šiauliečiai nepalūžo po dviejų pralaimėtų setų ir pademonstravo charakterį žaisdama su pajėgia Estijos komanda. Atsakę dviem laimėtais setais, šiauliečiai laimėjo dramą lemiamame sete ir padovanojo sirgaliams pliūpsnį džiugių emocijų.
Šiaulių ekipai 24 taškus pelnė Artūras Vincėlovičius, 10 – Erikas Makaras, 9 – Tomas Rogal, po 8 – Arnas Rumševičius ir Simas Grigalaitis.
„Ši Estijos komanda labai stipri, mano nuomone, tai „Top 3“ iš visų Baltijos lygos komandų. Nuo pat pradžių jie darė didžiulį spaudimą — tiek padavimais, tiek bendrai žaidimo kokybe. Mes ruošėmės, bet dar nesame pripratę prie tokių greičių ir tokių stiprių padavimų. Po antro seto šiek tiek nurimome, pasikalbėjome griežčiau, kad turime duoti kovą. Ir kai pradėjome tai daryti – viskas pasikeitė. Savi padavimai tapo daug geresni, keli epizodai gynyboje pavyko labai gerai, gavome emocinį pakilimą – nerealus energijos užtaisas, kuris mus atvedė iki penkto seto ir pergalės“, – džiaugėsi šiauliečių treneris Maris Vensbergas.
Treneris pabrėžė, kad džiaugtis gerais rezultatais dar gerokai per anksti.
„Emocijos, žinoma, labai geros, bet reikia suprasti, kad tai tik pradžia. Svarbiausia – kur būsime sezono pabaigoje. Parodėme, kad galime žaisti ir kovoti su bet kuria komanda. Ir, žinoma, kviečiame žiūrovus – ateikite, mėgaukitės žaidimu. Ačiū visiems sirgaliams – atmosfera Šiauliuose buvo nuostabi“, – kalbėjo treneris iš Latvijos.
Su 8 taškais „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ tapo vienvalde turnyro lydere. Kitas rungtynes šiauliečiai žais šeštadienį išvykoje su „Jėkabpils Lūši“ (Latvija) komanda.
Sėkmingas alytiškių startas Latvijos-Lietuvos lygoje
Savaitgalį startavo antrasis Latvijos-Lietuvos tinklinio lygos sezonas. Jame, kaip ir praėjusiame sezone, dalyvaus du Lietuvos klubai. Praėjusių metų čempionus, į Baltijos lygą persikėlusius „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ tinklininkus pakeitė Alytaus „Ultra“, o taip pat lygoje vėl žais vicečempionė Gargždų „Amber Volley“ ekipa.
Rytų grupėje besivaržantys alytiškiai pirmajame susitikime išvykoje 3–1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:20) pranoko „Ligatne“ ekipą.
Kitose rungtynėse „Ultra“ tinklininkai taip pat svečiuose 3–1 (25:18, 20:25, 25:17, 25:22) įveikė „VK Piejūra/MSG“ klubą.
Šeštadienį pirmąsias rungtynes Vakarų grupėje žais Gargždų „Amher Volley“. Šis klubas naujutėliame Gargždų daugiafunkcinis sporto ir laisvalaikio centre priims „Jelgava-JN“ tinklininkus.