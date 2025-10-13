Vilius Gaubas – arti geriausio rezultato karjeroje, Edas Butvilas reitinge krito

Nepaisant pralaimėjimo pirmajame Valensijos „ATP Challenger Tour“ turnyro rate, 20-metis Vilius Gaubas įskaitoje pakilo per 10 pozicijų ir dabar pasaulyje yra 133-ias. Tai – antra geriausia pozicija reitinge jo karjeroje. Geriausią rezultatą lietuvis pasiekė birželio mėnesį, kuomet ATP reitinge pakilo į 132-ąją vietą.
Tuo tarpu po pirmojo rato turnyre Graikijoje iš kovos dėl titulo pasitraukęs Edas Butvilas pasauliniame reitinge krito per 9 pozicijas ir šiuo metu užima 300 vietą.
Dėl traumos negalintis žaisti Ričardas Berankis – 413-as.
Pasauliniame moterų tenisininkių WTA reitinge 29-erių Justina Mikulskytė, praėjusią savaitę turnyre Graikijoje kovą baigusi antrajame rate, reitinge nukrito šešiomis pozicijomis ir šiuo metu yra 212-a.
Vilius GaubasEdas ButvilasJustina Mikulskytė
