Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Visų laikų galingiausia moterų karatė rinktine pasidžiaugęs R. Vitkauskas laukia vyrų pastiprinimo – sąraše yra 45 pavardės

2025 m. spalio 13 d. 22:00
Lrytas Premium nariams
Lietuvos kiokušin karatė meistrai rugsėjo pabaigoje Vengrijos Debreceno mieste vykusiomis Europos čempionato kovomis baigė savo svarbiausias šių metų akistatas: jei Japonijoje vykusiame planetos čempionate pagal svorio kategorijas mūsiškiai susižėrė sidabrą ir dvi bronzas, tai Europos suaugusiųjų pirmenybėse lijo auksu – Lietuva iškovojo keturis čempionų titulus, pakeliui dar sužibo ir keli žemesnės prabos medaliai.
Daugiau nuotraukų (9)
Kiokušin karatėLietuvos kiokušin karatė federacija (LKKF)Europos kiokušin karatė čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.