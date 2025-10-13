Visų laikų galingiausia moterų karatė rinktine pasidžiaugęs R. Vitkauskas laukia vyrų pastiprinimo – sąraše yra 45 pavardės
Lietuvos kiokušin karatė meistrai rugsėjo pabaigoje Vengrijos Debreceno mieste vykusiomis Europos čempionato kovomis baigė savo svarbiausias šių metų akistatas: jei Japonijoje vykusiame planetos čempionate pagal svorio kategorijas mūsiškiai susižėrė sidabrą ir dvi bronzas, tai Europos suaugusiųjų pirmenybėse lijo auksu – Lietuva iškovojo keturis čempionų titulus, pakeliui dar sužibo ir keli žemesnės prabos medaliai.