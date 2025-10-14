Latvijos ledo ritulio lygoje – muštynės dėl rusų kalbos, kuriose dėl „okupantų“ žodžių talžėsi ir treneriai

Praėjusį penktadienį vykusios „Priedaine“ ir Ķekavos „Clappers“ rungtynės Entuziastų ledo ritulio lygoje baigėsi muštynėmis, kraujo praliejimu ir net etniniu konfliktu.
Kekavos klubo atstovai teigė, kad jų varžovai iš Priedainės visų rungtynių metu žaidė itin grubiai. O dvikovos pabaigoje jų nervai neišlaikė.
„Jie nežiūrėjo į ritulį. Jie žiūrėjo kaip sužaloti žaidėją su rituliu. Ir neatsitiktinai – visi mano žaidėjai, kurie buvo ant suolo, gali tai paliudyti – aš po antrojo kėlinio pasakiau savo žaidėjams: rūpinkitės savo sveikata.
Vienu metu mūsų kapitonas tiesiog prarado savitvardą ir, sakyčiau, pelnytai nubaudė vieną iš varžovų provokatorių už tai, ką jis darė visų rungtynių metu“, – tikino Kekevos klubo treneris Matisas Ribkinskis, aiškindamas savo konflikto versiją.
„Priedaine“ komanda taip pakomentavo muštynes. „Ledo ritulys yra emocinga sporto šaka ir muštynės visada buvo ir bus jos dalis.
Žinoma, pamačius, kad muša mano komandos draugą, nubėgau jį ginti. O kai priešininkų žaidėjas numetė pirštines ir pradėjo mušti gulintį, to buvo per daug...
Nemanau, kad tai buvo labai sportiška, juolab daužyti į pakaušį“, – sakė klubo puolėjas Denisas Benke.
„Taip, sutinku, kad smūgiuoti gulinčiam ant ledo gal ir bloga maniera, – pripažino M.Ribkinskis. – Tačiau jei pažvelgsime į žaidimą kaip į visumą, tai tos muštynės yra tiesioginė pasekmė.“
Tačiau muštynėmis ir pražangomis ant ledo tarp žaidėjų viskas nesibaigė. Komandų treneriai taip pat susimušė. Pasak Priedainės žaidėjo, tai įvyko po to, kai Ķekavos ekipos treneris Matisas Ribkinskis griebėsi įžeidinėti oponentą už rusų kalbą.
„Tokie pareiškimai kaip – „vācies prom no šejienes, krievu okupants“ (liet. „dink iš čia, rusų okupante“)... Na, taip, aš rusas, rusakalbis. Tačiau netoleruosiu tokių įžeidimų, nukreiptų į mane.
Mano mama yra ukrainietė, ji kilusi iš Horlivkos. Esu Latvijos pilietis, moku mokesčius Latvijoje. Taip, esu rusas, bet esu Latvijos pilietis.
Mūsų komandoje yra daug latvių kalbą mokančių žmonių, turime kanadiečių – esame tarptautinė komanda.
Ir nežinau, kokiais principais ten vadovaujamasi, kad nustatytų, kas yra rusas okupantas, o kas ne“, – savo poziciją dėstė Denisas Benke.
„Visas jų bendravimas vyko – ir aš nebijau to pasakyti – tik rusiškai, tik itin grubia rusų kalba. Kai rungtynių metu sėdėjau ant atsarginių žaidėjų suolo, jaučiausi lyg nebūčiau Latvijoje. Jaučiausi lyg būčiau atvykęs į rungtynes Rusijoje“, – aiškino Kekavos strategas M.Ribkinskis.
Latvijos žiniasklaidos ir LSM paklausus M.Ribkinskio, ar jis ištarė žodžius „nešdinkis iš čia, rusų okupante“, jis atsakė, kad būtent taip citata neskambėjo.
Tačiau neatmetė galimybių, kad pavartoti žodį „okupantas“. Treneris aiškino, kad emocijos buvo užvaldžiusios visus.
„Neturiu jokios etninės neapykantos jokiai tautybei. Tačiau klausimas yra kitas – kas yra priešais mane ir kokie to žmogaus ar žmonių veiksmai.
Jei matau, kad aš dergiamas įvairiais žodžiais ir ta etninė neapykanta sklinda kaip tik iš tos kitos pusės, bandoma paneigti, kad latviai ir taip pat gerai žaidžiame ledo ritulį, tai patys suprantate...“ – aiškino „Ķekava Clappers“ treneris.
Kas tiksliai buvo pasakyta ir kaip buvo pasakyta, galėjo išgirsti vienas iš mačo teisėjų, kuris tuo metu buvo netoliese. Tačiau jis atsisakė komentuoti incidentą.
Po neeilinio Entuziastų ledo ritulio lygos Drausmės komiteto posėdžio abiejų komandų vyriausieji treneriai Mareksas Jassas („Priedaine“) ir Matisas Ribkinskis („Kekavas Clappers“) buvo suspenduoti iki šio sezono pabaigos.
Du žaidėjai taip pat suspenduoti iki šio sezono pabaigos: „Priedaine“ ledo ritulininkas Igoris Andrejevas (gavo 140 eurų baudą) ir Kekavos žaidėjas Emilis Tumšaisas (gavo 200 eurų baudą).
Jei atlikę bausmes ledo ritulininkai dar gaus kokias nors drausmines nuobaudas, jiems grės diskvalifikaciją iš šios lygos visam gyvenimui.
Kiti muštynių dalyviai gavo trumpesnes diskvalifikacijas. Septyni „Priedaine“ žaidėjai buvo suspenduoti kelioms rungtynėms: Vladislavas Belajus (praleis penkerias rungtynes), Pavelas Mileika (dvejas rungtynes), Vitalijus Zacharas (vienerias), Denisas Benkė (tris rungtynes), Vladislavas Ivenkovas (šešias rungtynes), Vladimiras Lovčis (dvi rungtynes) ir Erikas Martynovas (septynias rungtynes).
Tarp „Kekava“ žaidėjų taip pat yra suspenduotų ledo ritulininkų: Trevorsas Scottie (vienerios rungtynės), Emilis Dansas Briedis (dvejos rungtynės), Artiomas Lanko (vienerios rungtynės) ir Niklavas Romanovskis (trejos rungtynės).