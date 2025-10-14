Lietuvos plaukikai pradėjo sezoną pasaulio taurėje

400 m laisvu stiliumi finale Dž. Miškinis distanciją įveikė per 3 min. 54,63 sek. ir užėmė 23-ią vietą iš 48 dalyvių. Aukso medalį iškovojo amerikietis Carsonas Fosteris (3 min. 37,80 sek.), sidabrą – australas Samuelis Shortas (3 min. 38,15 sek.), o bronzą – prancūzas Leonas Marchandas (3 min. 38,25 sek.).
Miškinis taip pat startavo 1500 m laisvu stiliumi rungtyje. Kaunietis distanciją įveikė per 15 min. 36,48 sek. ir užėmė 10-ą vietą iš 22 dalyvių. Šioje rungtyje triumfavo australas Samuelis Shortas (14 min. 30,00 sek.), sidabrą pelnė Carsonas Fosteris (14 min. 41,33 sek.), o bronzą – Carsonas Hickas (14 min. 55,00 sek.).
Primename, kad Džiugui Miškiniui priklauso Lietuvos rekordas 1500 m laisvu stiliumi 25 m baseine – 2024 m. jis šią distanciją įveikė per 14 min. 42,94 sek.
Panevėžietis Adomas Gatulis pirmajame pasaulio taurės etape varžėsi trijose rungtyse – 50, 100 ir 200 m krūtine.
50 m krūtine – Gatulis distanciją įveikė per 27,37 sek. (naujas asmeninis rekordas) ir užėmė 23-ią vietą iš 39 dalyvių. Finale triumfavo Pietų Afrikos Respublikos atstovas Chrisas Smithas (25,75 sek.), sidabrą iškovojo olandas Casparas Corbeau (25,75 sek.), o bronzą – neutralus sportininkas Ilya Shymanovichius (25,79 sek.).
100 m krūtine – atrankoje Gatulis finišavo per 59,87 sek. (taip pat naujas asmeninis rekordas) ir užėmė 20-ą vietą iš 39 dalyvių. Aukso medalį iškovojo Casparas Corbeau (56,67 sek.), sidabro – Ilya Shymanovichius (57,18 sek.), bronzos – amerikietis Vanas Mathias (57,26 sek.).
Kaip ir ankstesniais metais, sportininkams už pasirodymus skiriami reitingo taškai, priklausantys ne tik nuo užimtos vietos finale, bet ir nuo AQUA taškų, apskaičiuojamų pagal rezultatą. Bendras šių metų varžybų prizinis fondas – beveik 1,2 mln. JAV dolerių.
Papildomai sportininkai taip pat gali pelnyti premijas: 10 000 JAV dolerių už pasiektą pasaulio rekordą ir 10 000 JAV dolerių už vadinamąją „Trigubą karūną“ – jei tas pats plaukikas laimi tą pačią rungtį visuose trijuose etapuose.
Šių metų pasaulio taurėje dalyvauja daugiau nei 750 sportininkų iš 50 šalių.