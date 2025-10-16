E. Butvilas Italijoje sugadino prancūzui gerą statistiką

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. spalio 16 d. 19:51
Italijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Olbia Challenger“ teniso turnyre lietuvis Edas Butvilas žengė į ketvirtfinalį. Ketvirtadienį žaistame aštuntfinalyje 21-erių E.Butvilas (ATP-300) per 2 valandas 16 minučių 6:4, 3:6, 6:3 nugalėjo 20-metį prancūzą Arthurą Gea (ATP-254) ir nutraukė pastarojo 6 pergalių seriją.
Ši dvikova buvo suplanuota žaisti trečiadienį, tačiau lietus padarė korekcijas.
E. Butvilui ši pergalė padėjo užsitikrinti 16 ATP reitingo taškų ir 5235 eurų premiją. Ketvirtfinalyje jo lauks antroji turnyro raketė čekas Vitas Kopriva (ATP-94) arba buvusi 63-ioji pasaulio raketė prancūzas Luca van Assche (ATP-238).
Mūsiškiui reikia rinkti ATP taškus, jei jis nori sausį žaisti „Australian Open“ kvalifikacijoje.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181 250 eurų.
