E. Butvilas Italijoje sugadino prancūzui gerą statistiką

Ši dvikova buvo suplanuota žaisti trečiadienį, tačiau lietus padarė korekcijas.
E. Butvilui ši pergalė padėjo užsitikrinti 16 ATP reitingo taškų ir 5235 eurų premiją. Ketvirtfinalyje jo lauks antroji turnyro raketė čekas Vitas Kopriva (ATP-94) arba buvusi 63-ioji pasaulio raketė prancūzas Luca van Assche (ATP-238).
Mūsiškiui reikia rinkti ATP taškus, jei jis nori sausį žaisti „Australian Open“ kvalifikacijoje.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181 250 eurų.