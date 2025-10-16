Europos čempionato atrankos gidas: kas laukia Lietuvos rankininkių

Šią savaitę Lietuvos rinktinė žais dvejas atrankos turnyro rungtynes. Lietuvės pirmiausiai išvyko į Serbiją ir ketvirtadienį (spalio 16 d.) Belgrado „Voždovac“ sporto centre susitiks su Serbijos rinktine.
Sekmadienį (spalio 19 d.) antrajame ture lietuvės Šiauliuose žais su grupės favorite Švedijos komanda. Be šių ekipų, atrankos turnyro 5-ojoje grupėje varžysis Ukrainos rankininkės. Keturios komandos kovos dėl dviejų arba trijų kelialapių į 2026 metų pabaigoje vyksiančias Europos pirmenybes.
Šeimininkai
2026 metų Europos pirmenybės vyks net penkiose šalyse. Iš pradžių teisė priimti turnyrą buvo suteikta Rusijai, bet šiai valstybei išplėtus karo veiksmus Ukrainoje, Europos rankinio federacija (EHF) atšaukė šeimininkės teises.
EHF paskelbė naują konkursą ir gavo tris paraiškas: bendrą Čekijos ir Lenkijos, bendrą Rumunijos ir Slovakijos bei Turkijos. Europos rankinio vadovai rinkdamiesi vieną iš trijų variantų smarkiai nesuko galvos ir pritarė Rumunijos rankinio vadovų sumanymui, kad žemyno pirmenybes priimtų visos penkios šalys.
Numatoma, kad grupių varžybos vyks Brno (Čekija), Bratislavoje (Slovakija), Antalijoje (Turkija), Oradioje (Rumunija), Kluže (Rumunija) ir Katovicuose (Lenkija), o per atkrintamąsias varžybas stipriausios komandos susirinks Katovicuose.
Rankininkės dėl Europos pirmenybių medalių kovos nuo 2006 metų gruodžio 3 iki gruodžio 20 dienos.
Atranka
Europos pirmenybėse žais net 24 komandos, tad atrankos turnyre bus išdalinta daug kelialapių. Rungtyniauti atrankos turnyre nereikia aštuonioms komandoms: šeimininkėms Lenkijai, Rumunijai, Čekijai, Slovakijai ir Turkijai bei 2024 metų Europos pirmenybių prizininkėms Norvegijai, Danijai ir Vengrijai.
Dėl likusių 16 kelialapių kovos 24 komandos, suskirstytos į šešias atrankos grupes. Teisę vykti į Europos pirmenybes gaus po dvi stipriausias grupių komandas ir keturios geriausios trečiąją vietą užimsiančios ekipos.
Rikiuojant trečiąją vietą užimsiančias komandas bus išbraukiami jų rezultatai, pasiekti per rungtynes su grupės autsaiderėmis.
Atrankos varžybos vyks per tris langus: 2025 metų spalio 15–19 dienomis, 2026 metų kovo 4–8 dienomis ir balandžio 7–12 dienomis.
Atrankos grupės:
1 grupė: Prancūzija, Kroatija, Kosovas, Suomija.
2 grupė: Nyderlandai, Šveicarija, Italija, Bosnija ir Hercegovina.
3 grupė: Vokietija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Belgija.
4 grupė: Juodkalnija, Islandija, Portugalija, Farerų Salos.
5 grupė: Švedija, Serbija, Ukraina, Lietuva.
6 grupė: Ispanija, Austrija, Graikija, Izraelis.
Lietuvės
Lietuvos rinktinei reikėjo žaisti pirmajame atrankos etape, kurio varžybos vyko šių metų kovo mėnesį. Lietuvės rungtyniavo Bulgarijos mieste Varnoje, kur trijų komandų grupėje užtikrintai užėmė pirmąją vietą. Mūsų šalies rankininkės nugalėjo Maltą 39:8 ir Bulgariją 27:23.
Kitose pirmojo atrankos etapo grupėse nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos bei Belgijos rankininkės.
Traukiant antrojo etapo burtus Lietuvos rinktinė buvo silpniausiame ketvirtajame krepšelyje. Iš pirmojo krepšelio į vieną grupę su lietuvėmis pateko Švedija, iš antrojo – Serbija, iš trečiojo – Ukraina.
Burtų krepšeliai atspindi jėgų santykį: aiški 5-osios grupės favoritė yra Švedijos rinktinė, pagrindinė pretendentė iškovoti kitą kelialapį – Serbijos komanda.
Lietuvos rankininkės ruošdamosis atrankos turnyrui rugsėjo viduryje viešėjo Angoloje ir dalyvavo šios šalies sostinėje Luandoje surengtame keturių komandų turnyre. Portugalo Herlanderio Silvos treniruojama Lietuvos rinktinė pergalių Afrikoje neiškovojo: pralaimėjo Portugalijai 23:37, Angolai 16:37 ir Kongo Respublikai 21:26.
Prieš atrankos turnyrą duodamas interviu Lietuvos rankinio federacijos (LRF) interneto svetainei H.Silva teigė, kad kelionė į Afriką buvo naudinga: „Krūvis Angoloje buvo labai didelis. Treniruodavomės kasdien, net tomis dienomis, kurių popietę žaisdavome rungtynes. Patirtis buvo naudinga, iš turnyro parsivežėme gerus įspūdžius.“
„Šios dvejos rungtynės bus sunkiausios nuo tada, kai tapau Lietuvos rinktinės treneriu, – apie šios savaitės dvikovas kalbėjo H.Silva. – Varžovės mus stipriai lenkia patirtimi ir meistriškumu. Kartu tai – puiki galimybė mūsų komandai patikrinti save, pažiūrėti, ar einame teisinga kryptimi, išsiaiškinti didžiausias mūsų spragas, kurias turėsime užpildyti artimiausioje ateityje.
Mūsų tikslas – patekti į vieną iš didžiųjų turnyrų. To norime ir dėl to dirbame. Nebus lengva, nes esame sunkiausioje grupėje, bet net jei dabar mums nepavyks, po šio atrankos turnyro būrime daug arčiau savojo tikslo.“
Žaidėjos
Dauguma Lietuvos rinktinės rankininkių žaidžia Lietuvos komandose. Tik kelios rankininkės rungtyniauja Lenkijos ir Vokietijos komandose.
Ilgiausiai užsienyje žaidžianti Aušra Arciševskaja šiais metais perėjo į „Kobierzyce“ klubą, kuris tikisi kovoti dėl Lenkijos pirmenybių medalių. Kol kas Kobiežicų komanda užima ketvirtąją vietą (9 tšk. per 4 rungt.), bet žaidė mažiau rungtynių negu varžovės, o A.Arciševskaja įmetė 17 įvarčių ir yra antra pagal rezultatyvumą komandos žaidėja.
Sėkmingai naujoje komandoje debiutavusi A.Arciševskaja buvo išrinkta į geriausių lygos pirmojo turo rankininkių septyniukę.
Gabija Pilikauskaitė ir Dominyka Andronik legionierių karjerą pradėjo tik šį rudenį. Jos kartu išvyko į Lenkijos lygos Glivicų „Sośnica“ klubą. „Sośnica“ per šešerias rungtynes iškovojo 4 taškus ir užima priešpaskutinę devintąją vietą.
Nors G.Pilikauskaitė buvo rezultatyviausia praėjusio sezono Lietuvos lygos rankininkė, Lenkijoje kol kas tvirčiau jaučiasi labiau patyrusi D.Andronik. Ji per penkerias rungtynes įmetė 23 įvarčius, o G.Pilikauskaitės sąskaitoje yra 12 taiklių metimų. Be to, D.Andronik jau du kartus buvo išrinkta į geriausių lygos turo žaidėjų septyniukę (trečiajame ir penktajame turuose).
Vokietijos pirmojoje bundeslygoje šį rudenį debiutavo Halės-Noištato „Union“ aprangą apsivilkusi Gerda Kairytė. Tiesa, ji žaidė tik vieneriose rungtynėse, per kurias įvarčio neįmetė, o „Union“ pralaimėjo visas penkerias rungtynes ir užima paskutinę vienuoliktąją vietą. G.Kairytė daugiau žaidžia „Union“ dublerių komandoje, kuri rungtyniauja ketvirtojoje lygoje.
Užpraeitą sezoną pirmojoje bundeslygoje trumpai žaidusi Vakarė Damulevičiūtė šiais metais perėjo į antrosios bundeslygos „Bergische“ komandą. „Bergische“ per penkerias rungtynes iškovojo 8 taškus ir užima penktąją vietą, o V.Damulevičiūtė įmetė 8 įvarčius.
Vokietijos trečiosios lygos „Allensbach“ ekipoje jau daug metų žaidžia Greta Rinkevičiūtė. Šio sezono pradžioje Pietų grupėje kovojanti Alensbacho komanda per penkerias rungtynes surinko 6 taškus ir užima penktąją vietą, o G.Rinkevičiūtė įmetė 28 įvarčius.
Varžovės
Švedija. Neabejotinai stipriausia 5-osios grupės komanda Švedijos rinktinė jau daug metų beveik visuose didžiuosiuose turnyruose patenka į ketvirtfinalį, o kartais sugeba prasibrauti ir į pusfinalį.
Vis dėlto medalių švedės iškovojo labai mažai – jų kraityje yra tik 2010 metų Europos pirmenybių sidabras ir 2014 metų Europos pirmenybių bronza.
Per dvejus praėjusius metus Švedijos rankininkės dukart užėmė apmaudžiausią ketvirtąją vietą. Greta garbės pakylos jos liko ir per 2023 metų pasaulio pirmenybes, ir per 2024 metų Paryžiaus olimpines žaidynes. Per praėjusių metų Europos pirmenybes Švedijos komandai iki medalių trūko truputį daugiau – buvo užimta penktoji vieta.
Nors Švedijos rinktinė yra viena iš pasaulio moterų rankinio lyderių, šios šalies lyga nėra stipri ir visos geriausios Švedijos rankininkės žaidžia užsienio klubuose. Rinktinės treneris Tomasas Axneris į šios savaites stovyklą nepakvietė nė vienos Švedijos lygoje žaidžiančios rankininkės.
Daugiau nei pusė žaidėjų atvyko iš Danijos klubų, kelios kitos – iš Čempionių lygoje kovojančių Vengrijos, Prancūzijos ir Rumunijos ekipų.
Švedijos rinktinė pasižymi gana lygia sudėtimi ir ilgu atsarginių suolu, bet, palyginti su kitomis stipriausiomis pasaulio komandomis, jai trūksta ryškių asmenybių. Šiuo metu kone ryškiausios žvaigždės yra trys vyriausios rinktinės žaidėjos: 35-erių Jamina Roberts iš „Ikast“ (Danija) bei Djoro „Audi“ (Vengrija) žaidžiančios Nathalie Hagman ir dukart Čempionių lygos nugalėtoja Linn Blohm.
Serbija. Serbijos moterų rankinio rinktinė aukščiausiai buvo pakilusi praėjusio dešimtmečio pirmojoje pusėje, kai žaisdama namie užėmė ketvirtąją vietą 2012 metų Europos pirmenybėse ir tapo 2013 metų pasaulio vicečempione.
Tačiau abu geriausi rezultatai buvo pasiekti per Serbijoje surengtus turnyrus, o paskui serbės grįžo į joms labiau įprastas vietas antrajame dešimtuke. O pastaraisiais metais prasidėjo žymus Serbijos moterų rankinio nuosmukis ir 2023 metų pasaulio bei 2024 metų Europos pirmenybėse Serbijos komanda nepateko net į antrąjį dešimtuką – abu kartus užėmė 21-ąją vietą.
Siekdama atgaivinti rinktinę, Serbijos rankinio federacija pakvietė Ispanijos specialistą Jose Ignacio Pradesą. Jis treniruoti Serbijos rinktinę pradėjo tik šių metų rudenį ir šią savaitę pirmą kartą vadovaus komandai per oficialias rungtynes.
Vis dėlto perspektyvos nėra labai šviesios, nes Serbijos rinktinėje žaidžia vos kelios europinio lygio rankininkės, o neabejotinai geriausiai žaidėjai Draganai Cvijič iš Budapešto „Ferencvaros“ – jau 35-eri.
Keletas kitų Serbijos rinktinės lyderių taip pat rungtyniauja stipriose Vengrijos ir Rumunijos lygose. Tarp jų – naujoji šalies rankinio viltis 23-ejų Jovana Jovovič iš „Debrecen“ (Vengrija).
Ukraina. Prieš keletą dešimtmečių Ukrainos rankininkės sudarė sunkiai įveikiamos SSRS rinktinės branduolį, o žaisdamos Kijevo „Spartak“ klube skynė pergales Europos čempionių taurės turnyre.
Tačiau XX amžiaus pabaigoje Ukrainos moterų rankinis pradėjo silpnėti ir po to, kai 2004 metų Atėnų olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius, Ukrainos rinktinė tarp prizininkių nebepateko. Maža to, nuo 2016 iki 2022 metų Ukrainos rankininkės nė karto neiškovojo kelialapio į Europos arba pasaulio pirmenybes.
Ukrainietės į didžiuosius turnyrus grįžo tik tuomet, kai buvo padidintas juose dalyvaujančių komandų skaičius (pasaulio pirmenybėse – iki 32, Europos pirmenybėse – iki 24). 2023 metų pasaulio pirmenybėse Ukrainos rinktinė užėmė 21-ąją vietą, 2024 metų Europos pirmenybėse – 23-iąją vietą. Tačiau kelialapio į šių metų pabaigoje vyksiančias pasaulio pirmenybes ukrainietės neiškovojo.
Dauguma geriausių Ukrainos rankininkių žaidžia Vidurio Europos šalių (Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Vengrijos ir Rumunijos) lygose, bet ne stipriausiuose klubuose. Viena iš Ukrainos rinktinė žaidėjų Milana Šukal kartu su lietuve Aušra Arciševskaja rungtyniauja „Kobierzyce“ ekipoje.
Lenkijos lygoje žaidžia ir stipriausias Ukrainos klubas Lvivo „Halyčanka“.
Tęsiantis Rusijos kariniams antpuoliams, Ukrainos rinktinė varžoves priima Slovakijos mieste Michalovcuose. Trys rinktinės žaidėjos šiame mieste jaučiasi kaip namie, nes atstovauja Michalovcų „Iuventa“ komandai. Beje, Michalovcuose žaidžia ir Zaporižės „Motor“ klubas, kuris šeštadienį Europos taurės atsakomosiose rungtynėse priims Vilniaus „Šviesą“.