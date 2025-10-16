Lrytas Premium prenumerata tik
Ispanų dviratininkas išmestas iš varžybų Kinijoje dėl jaustuko internete Sulaukė kinų grasinimų

2025 m. spalio 16 d. 14:20
Ispanų dviratininkas Mario Aparicio šią savaitę turėjo dalyvauti Kinijoje Mentougou srityje Pekine vykstančiose varžybose, tačiau po įrašo internete iš turnyro buvo pašalintas.
Po pirmojo lenktynių etapo pirmadienį 25-erių dviratininkas savo „Strava“ – aktyviai sportuojančiųjų socialinio tinklo, kur galima dalintis savo nubėgtu ar nuvažiuotu atstumu bei jo maršrutu – paskyroje paskelbė apie savo ką tik įveiktą atstumą.
„Pirmasis Mentougou turas“, – rašė atletas ir šalia pridėjo du jaustukus – kiaulės ženkliuką ir Kinijos vėliavą.
Kinijos socialiniuose tinkluose iškart kilo didžiulis pasipiktinimas, mat ispaniškai kiaulė yra vadinama žodžiu cochina, kas taip pat reiškia nešvarų, nevalyvą asmenį ar dalyką.
Kinai pradėjo reikalauti viešo atsiprašymo, o vėliau jam ir grasino, manydami, kad ispanas jų šalį vadina purvina, šlykščia, o dviratininkas galiausiai buvo pašalintas iš varžybų.
Pats M. Aparicio aiškino, kad kiaulės emoji buvo skirtas jo komandos draugui, laimėjusiam tos dienos lenktynes.
„Tai buvo padaryta be jokių piktų ketinimų ir nebuvo nukreipta į Kinijos žmones. Tiesiog nelaimingas atsitiktinumas. Visgi žmonės tai pamatė ir priėmė be konteksto, neteisingai interpretavo, nes šalia buvo ir Kinijos vėliava“, – teigė dviratininko komandos atstovas.
M. Aparicio jau paliko šalį, skelbia „El Mundo“.
Dviratininko įrašas „Strava“ programėlėje:
dviračių sportasKinija

