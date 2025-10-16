Klaipėda neteko žinomo sportininko – vos 21-erių plaukiko

Vėliau „Gintaro“ sporto centras išplatino liūdesio ir užuojautos žinutę bei pranešė, kur bus velionis išlydimas į paskutinę kelionę.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko ilgametis „Gintaro“ sporto centro sportininkas, Lietuvos plaukimo meistras Martinas Tretjakas.
Martinas mūsų centre žengė pirmuosius žingsnius dar 2011 metais – jaunas, ryžtingas ir kupinas entuziazmo.
Per daugelį metų baseinas tapo jo antraisiais namais, o jis pats – pavyzdžiu daugeliui jaunųjų sportininkų savo nuoširdumu ir begaliniu atsidavimu sportui.
Per savo sportinę karjerą Martinas pasiekė įspūdingų rezultatų – jis ne kartą gerino Lietuvos rekordus estafetiniuose plaukimuose, garsindamas savo vardą ir mūsų centro bendruomenę visoje šalyje. 2024 m. kovo 23–24 d. Baltijos šalių čempionate Martinas įvykdė normatyvus ir tapo Lietuvos plaukimo meistru.
Iš visos širdies reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir draugams.
Atsisveikinti su Martinu galima spalio 16 d. nuo 17 val. ir spalio 17 d. iki 15 val. laidojimo namuose „Aterna“, Šilutės pl. 48b, Klaipėda“, – paskelbė „Gintaro“ sporto centro bendruomenė.
Martinas Tretjakas vasaromis paplūdimyje yra dirbęs ir gelbėtoju, dalyvavęs gelbėtojų čempionatuose.