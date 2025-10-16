Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Visos trys Lietuvos komandos pergalingai startavo paplūdimio tinklinio turnyre Filipinuose

2025 m. spalio 16 d. 17:19
Lrytas.lt
Trys Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio komandos ketvirtadienį pradėjo kovą „Beach Pro Tour Challenge“ serijos turnyre Nuvali (Filipinai). Visos jos laimėjo grupių pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose.
Pasaulio čempionatui besiruošiančios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė B grupės pusfinalyje 2–0 (21:12, 21:12) nepaliko vilčių danėms Clarai Windeleff ir Astrid Mellmolle.
Kitame grupės pusfinalyje Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2–1 (15:21, 21:19, 15:9) palaužė japones Asami Shibą ir Reiką Murakami.
Tai reiškia, kad penktadienį grupės finale įvyks lietuviškas derbis ir Lietuvos čempionato finalo pakartojimas. Grupių nugalėtojai iškart pateks į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą.
F grupės pusfinalyje sėkmingai pasirodė Danielė Kvedaraitė ir Jekaterina Saulė. Jos 2–0 (21:14, 22:20) pranoko vokietes Chenoa Christ ir Tabea Schwarz.
Grupės finale Lietuvos paplūdimio tinklininkės žais su čekėmis Kylie Neuschaeferova ir Martina Maixnerova.
Pagrindinėse varžybose iš viso dalyvauja 32 komandos. Bendrą turnyro Filipinuose prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.
