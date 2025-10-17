​Palanga pelnė išskirtinį pripažinimą – tampa 2026-ųjų Europos sporto miestu

Tai ypač svarbi žinia. Šią savaitę Palanga sulaukė išskirtinio dėmesio – oficialiai pranešta, kad ji taps 2026-ųjų Europos sporto miestu. Pasak Palangos mero Šarūno Vaitkaus, tai ypač svarbus pripažinimas, kuris yra strategiškai svarbus kurortui.
Šis pajūrio miestas turi solidžių sporto renginių organizavimo patirties. Vienas jų – vasarą Palangoje vykusios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvavo apie 3 tūkst. sportininkų iš įvairių valstybių.
„Dabar Palangos miesto savivaldybė gavo oficialų Europos sporto sostinių ir miestų federacijos („ACES Europe“) laišką, kuriame pranešta, kad mūsų kurortui skirtas garbingas Europos sporto miesto titulas.
Pranešimą pasirašęs „ACES Europe“ generalinis sekretorius Hugo Alonso akcentavo, kad tai pelnyta nominacija, ji skirta už nuoseklią sporto infrastruktūros plėtrą Palangoje ir bendruomeniškumą“, – teigė Š.Vaitkus.
„ACES Europe“ Palangos miesto savivaldybei atsiųstame laiške rašoma: „Sveikiname su šiuo prestižiniu įvertinimu, kurį Palangos miestas pelnė tapdamas puikiu pavyzdžiu, kaip galima paskatinti visus sportuoti. Sportas yra priemonė ir sveikatai bei socialinei integracijai skatinti, švietimui palengvinti ir pagarbai ugdyti. Visa tai visiškai atitinka pagrindinius ACES tikslus.
Jūsų miestas taip pat pademonstravo pavyzdinę sporto politiką – sukūrė įspūdingą sporto infrastruktūrą, gerai organizuotas programas ir didelę veiklos įvairovę.“
Sulaukė svarbaus vizito
Kiek anksčiau Palangą aplankė, įvertino ir vėliau savo išvadas bei rekomendacijas organizacijai pateikė du „ACES Europe“ atsiųsti atstovai iš Čekijos ir Latvijos. Jie išsamiai apžiūrėjo visus Palangos sporto objektus, susipažino su jų įveiklinimu ir savivaldybės pateikta išsamia ataskaita apie sporto plėtrą ir bendruomenės įtraukimą.
Vieni pagrindinių vertinimo kriterijų buvo sporto infrastruktūros kokybė ir prieinamumas visoms amžiaus bei socialinėms grupėms, vaikų ir jaunimo įtraukimas į sportą, bendradarbiavimas su bendruomene ir tarptautinė partnerystė.
„Daug dėmesio skiriame tam, kad sveikatai palankus gyvenimo būdas taptų patrauklus vietos gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui, kad jie sportuotų ir turėtų tam geras sąlygas“, – sakė Š.Vaitkus.
Pasak jo, tarptautinio įvertinimo Palanga sulaukė ne už vieną projektą ar renginį, o už ilgalaikę strategiją – už požiūrį į sportą kaip į svarbią gyvenimo kokybės dalį.
Anot „ACES Europe“, tokie įvertinimai skiriami vadovaujantis atsakomybės ir etikos principais. Laikomasi nuostatos, kad sportas vienija bendruomenę, gerina gyvenimo kokybę, psichinę bei fizinę gerovę ir skatina visų socialinių sluoksnių integraciją.
„2026-ųjų Europos sporto miesto titulas – tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Jis suteikia galimybę dar plačiau atverti duris tarptautiniam bendradarbiavimui, dar daugiau dėmesio skirti mūsų sporto iniciatyvoms ir su juo susijusiems projektams. O tai puiki reklama Palangai – miestas tampa pasaulinio ACES tinklo, kurį sudaro daugiau kaip 5 tūkst. savivaldybių visame pasaulyje, nariu“, – teigė meras Š.Vaitkus.
„ACES Europe“ – tai nuo 1999 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi Briuselyje ir bendradarbiaujanti su Europos Komisija. Ji kasmet įvertina miestus už jų indėlį į sporto plėtrą, fizinio aktyvumo skatinimą ir sveikos gyvensenos propagavimą.
Oficialiai šis pažymėjimas Palangos savivaldybei bus įteiktas gruodžio 11-ąją Briuselyje, Europos Parlamente.
Tarptautinis sertifikatas
Pasak Š.Vaitkaus, pastaruoju metu Palangoje iš pagrindų buvo atnaujinta sporto infrastruktūra, į ją investuotas ne vienas milijonas eurų.
Šiemet rekonstruotas Palangos sporto centro stadionas neseniai, spalio pradžioje, gavo tarptautinį sertifikatą, suteikiantį teisę jame rengti varžybas ir čempionatus. Dabar tai vienas moderniausių stadionų Lietuvoje.
„Gavome „World Athletics“ sertifikatą, tad mūsų stadione sportininkai gali siekti rekordų – jame gali būti įvykdomi normatyvai aukščiausio rango varžyboms: pasaulio, Europos čempionatams, olimpinėms žaidynėms.
Taip pat gali būti renkami reitingo taškai, reikalingi norint atstovauti Lietuvai minėtose varžybose“, – sakė Palangos sporto centro direktoriaus pavaduotojas Arūnas Macius.
Dar vasarą, rengiantis Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, šiame stadione buvo kapitališkai atnaujinti devyni bėgimo takai. Juose buvo paklota pagal naujausią technologiją pagaminta šveicarų įmonės danga.
„Ko gero, Lietuvoje kitos tokios dangos atviruose stadionuose dar nėra, o ir artimiausias toks stadionas yra tik Varšuvoje, Lenkijoje“, – prieš žaidynių atidarymą „Lietuvos rytui“ yra sakęs Palangos sporto centro vadovas Saulius Simė.
Tuo pat metu stadione buvo atnaujinti šuolių į tolį, trišuolio, rutulio stūmimo ir šuolių į aukštį sektoriai, disko, taip pat ieties metikams skirtos zonos.
Šiemet Palangoje atidaryti nauji padelio ir piklbolo aikštynai.
„Abiem šiais aikštynais gali naudotis visi – ir profesionalai, ir sportininkai mėgėjai. Abi šios sporto šakos sparčiai populiarėja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – sakė A.Macius.
Ties mokyklomis – virsmas
Palangoje pavasarį buvo atidarytas iš pagrindų rekonstruotas „Baltijos“ pagrindinės mokyklos sporto kompleksas. Jo atnaujinimo darbai truko daugiau nei metus.
Buvo įrengta nauja dirbtinė futbolo stadiono danga, šuoliaduobės, pakloti saugūs guminio paviršiaus bėgimo takai. Greta stadiono suformuota nauja universali mažojo futbolo aikštė, įrengtos krepšinio ir dvi tinklinio aikštelės.
Buvo pasirūpinta visų amžiaus grupių ir poreikių gyventojais – aikštyne įrengti modernūs lauko treniruokliai, pritaikyti tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, tiek žmonėms, turintiems negalią. Įrengta ir erdvi kiemo aikštelė aktyvioms pertraukoms ar neformaliam ugdymui.
Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Nedzveckienės, šis sporto kompleksas – tai ne tik vieta fiziniam aktyvumui. „Tai erdvė, kurioje ugdomas bendruomeniškumas, stiprinami tarpusavio ryšiai ir nuo mažens puoselėjami sveikos gyvensenos įpročiai“, – teigė ji.
Šiemet kurorte buvo baigta ir Senosios gimnazijos stadiono rekonstrukcija, o netrukus bus užbaigtas rekonstruoti ir V.Jurgučio progimnazijos stadionas.
Statybininkai darbuojasi rekonstruodami ir Šventosios mokyklos sporto salę.
Pasak A.Maciaus, bendrojo lavinimo mokyklų stadionai tapo traukos centrais, kuriuose renkasi šeimos, jaunimas, sporto entuziastai. „Stadionai daro labai didelę įtaką ne tik mokinių fiziniam aktyvumui, bet ir sportiniam ugdymui“, – pabrėžė jis.
Uždarieji teniso aikštynai
Palangos miesto savivaldybė jau yra parengusi atvirųjų teniso aikštynų projektą ir turi statybos leidimą. Netrukus lankytojams bus atverti uždarieji teniso aikštynai.
Tai išskirtinis projektas, į kurį investavo bendrovė „Norfos mažmena“, Lietuvoje valdanti „Norfos“ parduotuvių tinklą.
Netrukus duris atversiančio prekybos centro visas antras aukštas yra skirtas sporto reikmėms – čia jau baigiami įrengti trys teniso aikštynai, treniruoklių salė, pirtys.
„Mūsų įmonė rūpinosi statybomis, o teniso aikštynų operatorius, su kuriuo esame pasirašę sutartį, visą laiką dalyvavo priimant jų įrengimo ir dizaino sprendimus, pavyzdžiui, parinko uždarojo aikštyno grindų dangą“, – sakė „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas Dainius Dundulis.
Apskritai tai yra pirmoji „Norfos“ parduotuvė, pastatyta Palangoje, kartu tai pirmasis „Norfos mažmenos“ užsakymu pastatytas daugiafunkcis pastatas, kurio nemaža dalis pritaikyta sportui. Ar jį statant būta iššūkių?
„Kilo iššūkių, kurių statybininkai nenumatė, todėl šiek tiek vėlavo darbai, – atsakė D.Dundulis. – Jie pirmą kartą tokį objektą statė Palangoje ir neįvertino to, kad pajūryje vyrauja smarkus vėjas. Ir praėjusią žiemą būta ne vienos dienos, kai buvo neįmanoma dirbti, nes vėjo gūsiai įsiūbuodavo krano keliamas detales.“
Pasak D.Dundulio, netrukus pastatas bus perduotas vertinti valstybinei komisijai ir oficialiai atidarytas.
NorfaSportassporto salė
