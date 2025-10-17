33 įvarčių Lietuvos rankininkėms Serbijoje pergalei neužteko

Pirmą atrankos etapą sėkmingai įveikusios Lietuvos rankininkės 5-oje grupėje varžosi su Švedijos, Serbijos ir Ukrainos rinktinėmis. Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos bei keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios rinktinės.
Pirmose antro etapo rungtynėse Lietuvos rankininkės Belgrade susitiko su nuolatine Europos čempionatų dalyve Serbijos rinktine. Labai rezultatyviose rungtynėse lietuvės turėjo pripažinti varžovių pranašumą 33:42 (17:24).
Lietuvos rinktinė po komandos kapitonės Aušros Arciševskajos įvarčio pirma išsiveržė į priekį 1:0, bet tai buvo vienintelis kartas, kai priekyje buvo viešnios. Lygi kova tęsėsi pusę pirmo kėlinio ir 14 min. rezultatas dar buvo lygus 8:8. Tačiau vėliau šeimininkės laimėjo atkarpą net 8:1 ir jų pranašumas tapo 16:9. Septyniais įvarčiais serbės laimėjo ir pirmą kėlinį. Po pertraukos sužaidus 12 min. šeimininkių persvara jau tapo dviženklė 32:22, bet lietuvės neleido varžovėms dar labiau padidinti pranašumo.
Europos moterų rankinio čempionato atranka: Serbija – Lietuva | rankinis.lt nuotr. Serbės realizavo net 84 proc. savo metimų, tuo tarpu lietuvių taiklumas buvo 61 proc. Šeimininkių vartininkės atrėmė 7-is metimus iš 40-imt (18 proc.), o lietuvių vartininkės – 6-is iš 48-ių (13 proc.). Lietuvėms nepavyko išnaudoti ir grubiai žaidusių varžovių pašalinimų. Abi komandos kiekybine persvara pasinaudojo po tris kartus, nors serbės iš aikštelės 2 min. buvo pašalintos net šešis kartus, o lietuvės – tik triskart.
Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė A. Arciševskaja, pelniusi 9 įvarčius, Gabija Pilikauskaitė ir Rita Rakauskienė įmetė po 6 įvarčius, Greta Rinkevičiūtė – 5, Dominyka Andronik – 3, Vakarė Damulevičiūtė – 2, Mantė Voskresenskaja ir Gerda Kairytė – po 1.
Serbijos rinktinės gretoe nesulaikoma buvo visus metimus realizavusi ir 11 įvarčių pelniusi 37-erių metų Katarina Krpež-Šležak. 6 įvarčius prie pergalės pridėjo Sanja Radosavljevič, po 4 įmetė Aleksandra Vukajlovič ir Sara Garovič. Iš viso įvarčius nugalėtojoms pelnė net 11 rankininkių.
Europos moterų rankinio čempionato atranka: Serbija – Lietuva | rankinis.lt nuotr. Artimiausiose rungtynėse Lietuvos rankininkės sekmadienį 16 val. Šiaulių arenoje priims Švedijos rinktinę.
Grupės favoritėmis laikomos Švedijos rankininkės atrankos turnyrą pradėjo pergale namuose 33:25 (16:11) prieš Ukrainos rinktinę.
Nugalėtojoms Clara Lerby, Emma Lindqvist ir Nathalie Hagman pelnė po 5 įvarčius, Jamina Roberts ir Mathilda Lundstrom įmetė po 4 įvarčius. Švedžių vartininkė Johanna Bundsen atrėmė 8-is metimus iš 24-ių (33 proc.).
Ukrainos rinktinei po 5 įvarčius pelnė Liubov Rosokha ir Milana Šukal, po 3 įvarčius įmetė Viktoriia Malovana ir Diana Dmytryšyn.
2026 m. Europos moterų rankinio čempionatas vyks gruodžio mėnesį net penkiose valstybėse – Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Turkijoje. Garantuotas vietas Europos čempionate jau turi visos turnyro šeimininkės bei praėjusio Europos čempionato prizininkės – Norvegijos, Danijos ir Vengrijos rinktinės.
Lietuvos moterų rankinio rinktinė Europos čempionate yra dalyvavusi vienintelį kartą. 1996 m. Europos čempionate Lietuvos rankininkės užėmė 12 vietą.