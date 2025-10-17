Baltijos regbio čempionate triumfavę Klaipėdos „Kuršiai“ tikisi išlaikyti klubo augimą

Antrą kartą istorijoje turnyre triumfavo Klaipėdos „Kuršių“ komanda. Finale klaipėdiečiai savo aikštėje po gražios ir atkaklios kovos 38:29 įveikė Vilniaus regbio akademijos ekipą.
„Kiekviena pergalė svarbi kiekvienam klubui. Tai prisideda prie komandos įvaizdžio, žaidėjų motyvacijos ir, galiausiai, apdovanoją ekipą už sunkų darbą. Po sunkios ir atkaklios kovo laimėję finalą, įrodėme, kad esame gerame kelyje. Vilniaus regbio akademija dar neseniai kovėsi su stipriausiomis Lietuvos komandomis Baltijos „Top“ lygoje. Mes dar iki aukščiausios lygos neužaugome, tačiau žinome, jog toliau tikslingai dirbtame, galėsime ten būti. Man, kaip treneriui, šį pergalė yra labai svarbi, nes po metų pertraukos, tapome čempionais. Pernai pralaimėjome „Baltrex-Dublerių“ komandai, tai smagu, jog taurė šiemet sugrįžo į Klaipėdą“, – mintimis dalinosi žaidžiantysis „Kuršių“ treneris Jonas Mikalčius.
Dėl čempionų titulo klaipėdiečiams teko gerokai pavargti. Nors „Kuršiai“ finale vienu momentu pirmavo net 31:5, Vilniaus regbio akademija nepasidavė ir sugebėjo priartėti tiki dviejų taškų (29:31). Tik sėkmingas finišas jau per pridėtą laiką leido „Kuršiams“ išsaugoti palankų rezultatą. J. Mikalčius gyrė vilniečius už rimtą kovą.
„Pergale nebuvome patikėję per anksti – varžovų sugrįžimą lėmė jų kamuolio kontrolė ir mūsų pražangos, klaidos, kurios neleido išvystyti tolimesnių atakų. Nėra lengva visą laiką gintis, o atsikovojus kamuolį – jį iškart prarasti. Laimei, pavyko surengti geras atakas, per kurias greitai pelnydavome taškus“, – pasakojo J. Mikalčius.
Šiame BRC Baltijos regbio čempionato sezone „Kuršiai“ laimėjo visas penkerias rungtynes.
„Mūsų didžiausia stiprybė yra komandinis darbas. Mes labai akcentuojame, jog kiekvienas žaidėjas turi daryti savo darbą aikštėje. Vietos improvizacijai yra tik tada, kai galime sau tai leisti. Kai rezultatas yra apylygis, norime žaisti darniai ir atsakingai. Kai komanda žino aiškius tikslus, tai ir dirbame vienu tikslu“, – aiškino J. Mikalčius.
Geriausiais finalo žaidėjais pripažinti Guntars Briljonoks („Kuršiai“) ir Julius Melnikas (VRA).
Trečiąją vietą turnyre užėmė Plungės „Perkūnas“, kuris mače dėl bronzos namuose 22:3 įveikė „Lači/Mūku sala“ (Latvija) regbininkus.
Klaipėdos „Kuršiai“ tampa dominuojanti jėga šioje lygoje. J. Mikalčius apgailestauja, kad komandai teko sužaisti vos penkerias rungtynes, bet darbas su klaipėdiečių kolektyvu vyksta ištisus metus. Nepaisant progreso, treneris mano, jog galvoti apie žaidimą „Top“ lygoje dar kiek per anksti.
„Sezonas sėkmingas, tačiau tokio sezono neužtenka norint įgauti pakankamai patirties žaisti aukščiau. Penkerių rungtynių neužtenka norint įgauti daugiau pamokų. Stengiamės padaryti viską, kad komanda augtų ir stiprėtų, tačiau laiptelis iki „Top“ lygos yra per didelis. Reikia dar daugiau laiko, kad galėtume rimtai pasipriešinti kitoms komandoms. Klaipėdos mieste yra daug galimybių plėtoti regbį. Prie to prisideda miesto savivaldybė, rėmėjai, todėl nenoriu nieko nuvilti. Geriau judėti mažais žingsneliais, nei tokiais, paskui kuriuos patys nespėtume. Turime labai atsidavusius žmones šiai sporto šakai, todėl tikiu, kad visi, bendromis jėgomis, ateityje pasieksime dar daugiau“, – vylėsi J. Mikalčius.