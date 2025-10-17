Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
E. Butvilo žygį Italijoje užbaigė reitinge nuolat kritęs natūralizuotas prancūzas

2025 m. spalio 17 d. 14:30
Lrytas.lt
Edas Butvilas (ATP-300) baigė savo žygį Olbijoje (Italija) vykstančiame „ATP Challenger“ turnyre.
Lietuvis 3:6, 5:7 pralaimėjimo natūralizuotam prancūzui Luca van Assche'ui (ATP-238). Klaipėdoje gimęs tenisininkas turėjo du šansus laimėti varžovo padavimą, tačiau nė vienu iš jų nepasinaudojo. Tuo tarpu 21-erių oponentas iš 8 turėtų galimybių pasinaudojo keturiomis.
L. van Assche'as sezoną pradėjo pasauliniame ATP tenisininkų reitinge būdamas 129-as, tačiau sezono eigoje prancūzas klasifikacijoje nukrito per daugiau nei šimtą pozicijų.
Dar prieš porą metų jis ATP reitinge buvo 63-as.
Už patekimą į turnyro ketvirtfinalį lietuviui atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 5235 eurų čekis.
