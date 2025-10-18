Buvęs Rusijos sporto ministras užsipuolė Lietuvą dėl „rusofobijos“ ir „idiotiško“ sprendimo dėl M. Drobiazko

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sprendimą atimti iš M.Drobiazko gautą pilietybę pasirašė dar 2023-iųjų rugsėjį. Šio sprendimo priežastis buvo itin aiški – M.Drobiazko ne kartą dalyvavo ledo šou, kuriuos rengė prezidento Vladimiro Putino spaudos atstovo Dmitrijaus Peskovo žmona Tatjana Navka. Sportininkė su vyru Povilu Vanagu dalyvavo šou jau prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą.
Visiškai neseniai Lietuvos Konstitucinis Teismas patvirtino, kad valstybės vadovas veikė neviršydamas įstatymų, o čiuožėjos byla dabar bus grąžinta administraciniam teismui.
Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Pilietybės įstatymo nuostata, kuria vadovaujantis iš ledo šokėjos M.Drobiazko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai.
Teismas nurodė kėlęs klausimą dėl įstatymo nuostatos, pagal kurią asmuo gali netekti Lietuvos pilietybės, jei jis savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų sąjungininkų saugumo interesams, konstitucingumo.
„Asmens reiškiamas viešas valstybės, keliančios grėsmę Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų sąjungininkių saugumo interesams, palaikymas vertintinas kaip galimai galintis kenkti esminiams Lietuvos nacionalinio saugumo interesams, o ypač – demokratinei konstitucinei santvarkai, taikai, euroatlantinės bendrijos gyvybingumui ir vieningumui“, – aiškino KT nutarimą paskelbęs teismo pirmininkas Gintaras Goda.
Teismas konstatavo, kad teisės akte suteikiama galimybė iš asmens atimti Lietuvos pilietybę yra proporcinga priemonė, siekiant apsaugoti šalies saugumo interesus.
Ledo šokėja M. Drobiazko Regionų administraciniam teismui buvo padavusi skundą dėl išimties tvarka suteiktos ir iš jos atimtos Lietuvos pilietybės. Teismui pasikreipus į KT, byla buvo sustabdyta.
Pati M. Drobiazko anksčiau teisme stebėjosi, kodėl buvo panaikinta jai anksčiau suteikta Lietuvos pilietybė. Nors iš šokėjos pilietybė atimta dėl reikšto palaikymo Kremliaus režimui, M. Drobiazko pažymėjo, kad jokių politinių pažiūrų viešai nedemonstruoja režimui.
Rusijos sportininkei Lietuvos pilietybė išimties tvarka suteikta prieš 30 metų už nuopelnus Lietuvos sportui ir šalies vardo garsinimą. M. Drobiazko su savo vyru Povilu Vanagu yra atstovavusi Lietuvai įvairiuose čempionatuose.
Buvęs Rusijos sporto ministras V.Fetisovas šiomis dienomis Lietuvos prezidento sprendimą dėl žinomos čiuožėjos pavadino „visišku idiotizmu“ ir „pasaulį papiktinusia istorija“.
„Apie ką čia apskritai reikia kalbėti? Tai visiškas idiotizmas ir šokiruojanti istorija. Lietuvos vadovui ir valdžiai trūksta žmogiškumo ir bendravimo sąvokos. Teisingiau tie dalykai pas juos tiesiog neegzistuoja.
Tai tiesiog beprasmė rusofobija. Ir šioje situacijoje galima tik užjausti dailiojo čiuožimo atstovę. Ir parodyti, kokia yra beviltiška Lietuva“, – propagandinei RIA agentūrai sakė dukart olimpinis ledo ritulio čempionas ir Valstybės Dūmos deputatas V.Fetisovas.
Margarita DrobiazkoViačeslavas FetisovasRusijos Valstybės Dūma
