Dvylika Lietuvos boksininkų pradės rekordinį Europos jaunučių čempionatą

Jau pirmąją turnyro dieną – spalio 18 d. (šeštadienį) – į ringą lips du lietuviai. Deivydas Sisickis (svorio kategorija iki 50 kg) šešioliktfinalyje susitiks su Azerbaidžano sportininku Eljanu Musazadu, o Dominykas Garbenis (iki 75 kg) aštuntfinalyje kovos prieš čeką Janą Zureką.
Spalio 19 d. (sekmadienį) Domantas Kulbis (iki 42 kg) aštuntfinalyje boksuosis su turku Berkay‘umi Sezginu Demiru, Gustas Bubliauskas (iki 44 kg) aštuntfinalyje susitiks su lenku Dominiku Drewnowskiu, o Viktoras Bogdevičius (iki 46 kg) aštuntfinalyje išbandys Azerbaidžano boksininko Mahammado Kazimzadeho jėgas.
Lietuvis Vakaris Kiseliūnas (iki 48 kg) taip pat spalio 19 d. aštuntfinalyje boksuosis su vengru Sandorįu Harkaliu.
Spalio 20 d. (pirmadienį) pirmenybes pradės dar trys lietuviai – Albertas Ulčinskas (iki 52 kg) aštuntfinalyje susitiks su bulgaru Martinu Raychevu, Karolis Michalkevičius (iki 54 kg) aštuntfinalyje išbandys savo jėgas kovoje prieš italą Rosario Simone, o Ždanas Nikitinas (iki 57 kg) aštuntfinalyje boksuosis su italu Valentinu Risoluti.
Jonas Vokietaitis (iki 90 kg) spalio 22 d. (trečiadienį) ketvirtfinalyje susitiks su italu Achille Vinciati, o Danas Šestakovas (iki 63 kg) spalio 23 d. (ketvirtadienį) ketvirtfinalyje boksuosis su airiu Charliu Joycu Connolly.
Sėkmingi burtai lėmė, kad vienintelė Lietuvos jaunučių rinktinės mergina Jelizaveta Sivačiova (iki 70 kg) jau užsitikrino medalį ir spalio 23 d. pusfinalyje kovos prieš turkės Hatice Kocabey ir rumunės Erikos Antonios Vioricos Carp ketvirtfinalio poros laimėtoją.
Lietuvos jaunučių bokso rinktinei vadovauja vyriausiasis treneris Virgilijus Stapulionis (Biržai) ir jam talkinantis Vitalijus Starenko (Vilniaus r.). Pirmenybėse dirbs ir teisėjas iš Lietuvos – Mindaugas Urbonavičius.
Rekordiškai dideliame Europos jaunučių bokso čempionate Juodkalnijoje iš viso varžysis 369 boksininkai 32 šalių – 238 vaikinai ir 131 mergina.