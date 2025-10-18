Fantastiškai išsigelbėjusios I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė Filipinuose prasibrovė į pusfinalį

I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pateikė staigmeną jau aštuntfinalio etape, kur jos per 32 min. 2–0 (21:16, 21:16) įveikė aukščiausią reitingą Filipinuose turėjusias australes Taliqua Clancy ir Janą Milutinovič.
Ketvirtfinalyje lietuvės išgyveno tikrą trilerį ir 2–1 (21:14, 17:21, 16:14) nugalėjo Naujosios Zelandijos duetą Shaunną Polley ir Olivią MacDonald.
Lietuvos paplūdimio tinklininkės puikiai pradėjo susitikimą ir užtikrintai laimėjo pirmą setą. Visgi antrajame jau varžovės buvo pranašesnės, todėl viskas sprendėsi lemiamame sete.
Trečiame sete Naujosios Zelandijos tinklininkės pirmavo 6:1, tačiau lietuvės nepasidavė ir sugebėjo išlyginti rezultatą 13:13.
Vėliau naujazelandietės buvo atsidūrusios per tašką nuo pergalės, bet puikiai gynyboje sužaidusios lietuvės laimėjo tris taškus iš eilės ir šventė dramatišką pergalę.
Pusfinalyje sekmadienį I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė žais su australėmis Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.
Pasaulio čempionatui besiruošiančios M. Paulikienė ir A. Raupelytė šiame turnyre užėmė penktąją vietą.
Jos aštuntfinalyje 2–1 (21:17, 16:21, 15:10) palaužė tailandietes Tanaratthą Udomchavee ir Rumpaipruet Numwong, bet ketvirtfinalyje po atkaklios, 45 min. trukusios, kovos 1–2 (17:21, 21:14, 14:16) nusileido suomėms Anniinai Parkkinen ir Valmai Vilhelminai.
Už penktąją vietą M. Paulikienei ir A. Raupelytei atiteko 600 pasaulio reitingo taškų bei po 5 tūkst. JAV dolerių.
Kaip jau skelbta, trečia Lietuvos pora Danielė Kvedaraitė ir Jekaterina Saulė šiame turnyre užėmė 17-ą vietą.
Bendrą turnyro Filipinuose prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.