Kanados tenisininkas su žiūrovu riejosi rusiškai

Dvikovos metu tenisininką iš pusiausvyros išvedė vienas iš žiūrovų.
„Eik tu velniop! Na ir kas? Ko tu nori? Ateik čia, pasikalbėsime!“ – kreipdamasis į žiūrovą pasakė tenisininkas rusiškai.
Tada jis paprašė organizatorių, kad vyras būtų pašalintas iš tribūnos. Nežinia, kas išprovokavo tenisininką tokiam poelgiui, tačiau lyg ir pusę lūpų teigiama, jog žiūrovas aiškino, kad D.Šapovalovas žaidžia kaip vaikas.
Mačas baigėsi kanadiečio pergale 6:4, 6:7(3–7), 6:1. Tenisininkai aikštelėje praleido 2 valandas ir 38 minutes.
D.Šapovalovas gimė 1999-siais Izraelio sostinėje Tel Avive, jo tėvai buvo išeiviai iš Sovietų Sąjungos. Kai jam buvo devyni mėnesiai, jo šeima persikėlė į Kanadą. Tenisininkas pasaulio ATP reitinge užima 23 vietą.