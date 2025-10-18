Kitaip padelio turnyrus rengti nutaręs vadovas P. Stoškus: „Gandų yra visokių“

Pirmą „Pro X Padel“ turnyrų serijos, kurią remia „Casino Admiral“, dieną klube „Mostai“ kovą dėl 10 tūkstančių eurų prizų fondo pradės profesionalai. Spalio 25-ąją rungsis įvairių lygių mėgėjai.
„Pagrindinė misija, kurią nešame, yra ta, kad padelis taptų labiau žinomas, matomas, prieinamas visiems, – sako „Pro X Padel“ vadovas P. Stoškus. – Mes į šitą turnyrą žiūrime per du rakursus. Vienas – profesionalų grupė ir galimybė mesti iššūkį jos žaidėjams. Kitas – visiems kitiems mėgėjams pasivaržyti tarpusavyje. Kuriame naują padelio turnyrų seriją, kurioje nebus svarbu, kokio lygio žaidėjas yra, jis vis tiek galės dalyvauti.“
Mėgėjų varžybose ketina dalyvauti buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Darius Maskoliūnas, anksčiau nacionalinėje futbolo komandoje žaidęs Edgaras Česnauskis, Kauno „Žalgirio“ aprangą vilkėjęs krepšininkas iš Latvijos Janis Strelniekas, žurnalistas Tomas Langvinis.
D. Maskoliūnas kausis ir parodomajame padelio mače spalio 24-ąją. Jame žais ir buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Robertas Javtokas, šalies futbolo rinktinę treniruojantis Edgaras Jankauskas, viena geriausių visų laikų Lietuvos tenisininkių Lina Stančiūtė-Gecevičienė.
Misija – populiarinti padelį
– Kaip kilo idėja surengti „Pro X Padel“ turnyrų seriją?
– Pavasarį turėjome gana sėkmingą turnyrą, kurį organizavome kartu su „Casino Admiral“. Kortai buvo sausakimši. Varžybas pradėjome devintą ryto, o baigėme apie pirmą nakties. Tada ir pagalvojome, kad reikėtų tai pratęsti, surengti turnyrų seriją, tuo pačiu visuomenei plačiau pristatyti padelį.
Atsirado pamąstymų, kad tai būtų kažkas įdomaus, galbūt verta filmuoti, transliuoti. Minėtą turnyrą transliavome savo vidiniame „YouTube“ kanale. Nusprendėme, kad reikia nerti į platesnius vandenis.
Kaip tik tuo metu televizijos prodiuseris Mykolas Adamavičius padelio idėją pristatė LNK kanalų grupei. Mykolas paskambino mums ir pasiūlė šį turnyrą rengti taip, kaip Lietuvoje to dar niekas nedarė – daug dėmesio skirti rinkodarai, būti patraukliems rėmėjams, transliuoti varžybas per televiziją. Sutarėme, kad kartu su juo pasidalysime organizacinius ir viešinimo darbus.
– Lietuvoje vyksta daug padelio varžybų. Kuo dar ši serija yra išskirtinė?
– Pirmą kartą atsirado galimybė mesti iššūkį A lygio profesionalams. Su jais mėgėjams išbandyti jėgas niekada netenka. Suprantame, kad žaidėjų yra įvairių. Vieni ką tik paėmė raketę į rankas, kiti žaidžia daug metų ir yra pasiekę B+ lygį. Taigi mes į šitą turnyrą žiūrime per du rakursus. Vienas – profesionalų grupė ir galimybė mesti iššūkį jos žaidėjams.
Kitas – suteikti galimybę visiems mėgėjams pasivaržyti tarpusavyje. Pagrindinis akcentas ir yra tas, kas atsiranda galimybė išmėginti jėgas su profesionalais, o kaip pavyks, parodys laikas aikštelėje.
Padelyje esame labai ilgą laiką. Žaidėjų čia kuo toliau, tuo daugiau atsiranda. Norime, kad padelis populiarėtų, užimtų aukštas pozicijas ne tik savaitgalio turnyruose, kuriuos žino tik maža klubo auditorija.
Mūsų noras buvo parodyti visuomenei, supažindinti ir pristatyti padelį kaip sporto šaką, kurioje gali varžytis visos amžiaus grupės: jaunuoliai, vaikai, paaugliai, suaugę, senjorai. Turim pavyzdžių, kai senjorai kuo puikiausiai dalyvauja.
Praėjusį savaitgalį kaip tik vyko pasaulio senjorų čempionatas. Jame varžėsi visi, kurie šį sporto pamilo visai neseniai, nors anksčiau galbūt profesionaliai žaidė tenisą, badmintoną ar kažkokį kitą rakečių sportą.
Pagrindinė misija, kurią nešame, yra ta, kad padelis taptų labiau žinomas, matomas, prieinamas visiems. Aikštelių turime daug, bet apie padelį kol kas žino tik tam tikros auditorijos. Manau, televizija gali jį padėti pristatyti dar plačiau.
Prizų fonde – 10 tūkstančių eurų
– Kokia bus turnyrų serijos sistema?
– Šitą turnyrų seriją mes dalijame į dvi dalis. Penktadieniai yra skirti profesionalams. Pradedame vakare, vėlai vakare sužaidžiame finalą ir išsiaiškiname, kas laimėjo A lygio turnyrą.
Šeštadienis yra skirtas visiems – nuo ką tik paėmusio į rankas raketę iki žaidžiančio penkerius–šešerius metus ar daugiau. Mėgėjai, įsivertinę savo pajėgumą pagal tai, kaip rungtyniauja įvairiuose pasižaidimuose, gali užsiregistruoti į visus lygius.
Nuo šeštadienio devintos ryto startuoja visi silpniausių lygių žaidėjai, vakare finišuojam su B+ lygio žaidėjais. Būtent jiems vienintelis niuansas ir atsiranda, kad jie, laimėję B+ lygio turnyrą, kitą kartą gauna auksinį bilietą dalyvauti A lygos varžybose ir rungtis jau nebe šeštadienį, o penktadienį.
– Turnyrų serijos prizų fone – 10 tūkstančių eurų. Kaip bus padalyta ši suma?
– Visų turnyrų pabaigoje, gegužės mėnesio gale, išsiaiškinsime stipriausius ir kas pasidalys 10 tūkstančių eurų. Jie bus paskirstyti pirmoms trims vietoms.
Sezono metu sumuosime reitingo taškus, skaičiuosime keturis geriausius komandų pasirodymus. Tai reiškia, kad dalį turnyrų galima praleisti arba pralaimėti ir negauti reitingo taškų.
– Ar „Pro X Padel“ turnyrą žiūrovai pamatys geriausius Lietuvos žaidėjus?
– Pirmos keturios poros, kurios užsiregistravo, buvo mūsų pajėgiausi, rinktinės žaidėjai. Tie, kurie ir dalyvavo paskutiniame Europos čempionate. Esame surinkę visus geriausius mūsų žaidėjus, bet manau, kad ne už kalnų pakviesime ir pajėgiausius kitų šalių sportininkus. Kalbėjome su Latvijos, Suomijos čempionais, jie išreiškė norą dalyvauti. Nuo to mūsų stipriausiems žaidėjams būtų tik įdomiau, nes jie galėtų varžytis ne tik su savo jau gerai pažįstamais bičiuliais.
Dalyvaus sporto ir pramogų pasaulio žvaigždės
– Ar gausiai registruojasi mėgėjai? Ar jie nepabūgsta to daryti, matydami, kad varžybose dalyvaus profesionalai?
– Likus savaitei iki pirmojo turnyrų serijos turo, esame užpildę didžiąją dalį grupių – B+, B, C+ ir panašiai. Vis dar trūksta žaidėjų ir kviečiame juos prisijungti į silpnąsias grupes.
Iš šono girdime, kad pradedantiesiems sukelia šiek tiek baimės turnyro pavadinimas „Pro X Padel“, minimi žodžiai „lyga“, „turnyrų serija“.
Jiems atrodo, kad viskas čia labai rimta, daug įsipareigojimų ir panašiai. Norime nuraminti, kad tiesiog kuriame naują padelio turnyrų seriją, kurioje nebus svarbu, kokio lygio žaidėjas yra, jis vis tiek galės dalyvauti.
Šeštadienio rytas yra skirtas tiems, kurie šviežiai prisijungė, pradėjo žaisti arba pamėgo padelio sporto šaką.
– A lygos varžybų dienomis rengsite ir parodomuosius mačus. Pirmame dalyvaus buvę krepšininkai R. Javtokas ir D. Maskoliūnas, Lietuvos futbolo rinktinės treneris E. Jankauskas, viena geriausių visų laikų šalies tenisininkių L. Stančiūtė-Gecevičienė. Kaip jie ruošiasi mačui? Galbūt ateityje kviesite ir ne tik sporto pasaulio žvaigždes?
– Kai tik pradėjome organizuoti šias varžybas, pirmos mintys ir buvo: su kuo aikštelėse dažniausiai susitinkame, kuriuos kitų sporto šakų atstovus esame matę padelio kortuose. D. Maskoliūnas, R. Javtokas yra tie, su kuriais žaidžiame dažniausiai.
E. Jankauskas taip pat yra labai dažnas svečias B+ pasižaidimuose. Tai pirmi žmonės, apie kuriuos pagalvojome.
Šį kartą susitarėme su šiais žaidėjais, bet ateityje stengsimės pritraukti visus ir parodyti, kad padelį žaidžia visi. Nesvarbu, ar tu esi buvęs profesionalus krepšininkas, boksininkas ar nuomonės formuotojas.
Esu matęs žaidžiantį Vilniaus miesto merą Valdą Benkunską, padelio kortuose turime ir gerai žinomų nuomonės formuotojų.
– D. Maskoliūnas šeštadienį žais ir B+ lygio varžybose. B grupėje yra užsiregistravęs buvęs Lietuvos rinktinės futbolininkas E. Česnauskis, mišriame C+ lygio turnyre planuoja dalyvauti buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas latvis J. Strelniekas su žmona, o žurnalistas T. Langvinis sudarys dvejetą su buvusia krepšininke Aušra Bimbaite. Kiek tokie dalyviai prisideda prie turnyro sklaidos?
– T. Langvinis ne tik žais. Jį pasikvietėme būti ir mūsų transliacijų komentatoriumi, ir žmogumi, kuris viešina šį renginį. Bet kuri žinoma ar girdima pavardė prisideda prie tokių varžybų sklaidos.
Be to, tai parodo, kad labai daug žaidėjų gali lengvai ir paprastai persiorientuoti iš vienos sporto šakos į kitą.
Padelio aikštelėje dažnai susitinka Lietuvos skvošo, paplūdimio teniso, stalo teniso ir jaunių teniso čempionai. Turime keturių rakečių sporto šakų čempionus, kurie lygiai kovoja padelio aikštelėje. Čia daugiau taktikos ir šalto proto. Kas tą šaltą protą išlaiko, tas dažniausiai ir laimi.
Pirmą kartą transliuos televiziją
– Padelio varžybas pirmą kartą Lietuvoje transliuos televizija. Kaip padeliui pavyko žengti šį žingsnį?
– Sutapo palankios meteorologinės sąlygos, žvaigždės ar kažkas panašaus. Mes svarstėme, kaip galime padaryti padelį matomesniu, o televizijos prodiuseris M. Adamavičius šią sporto šaką norėjo perkelti į televiziją. Mykolas tai pasiūlė LNK kanalų grupei, ši kaip tik ieškojo naujo įdomaus sporto projekto.
Šiuo metu sutarimas toks, kad turime Info TV kaip mūsų pagrindinį transliacijų kanalą. Jei žiūrimumas ir reitingai bus pakankamai geri, mes persikeltume į BTV.
Džiaugiamės partneryste su šia kanalų grupe, tik laikas parodys, kada mes išeisime į platesnius vandenis.
– Ar tai vieno sezono projektas?
– Šiuo metu esame susitarę dėl šešių turnyrų. Tai bus gera pradžia įsivertinti visiems – tiek mums, kaip padelio bendruomenei, tiek jiems, kaip televizijos, žiniasklaidos atstovams. Pamatysime, kiek padelis yra pasirengęs eiti į televizijos eterį, kiek jis įdomus.
Mums, kaip turnyro organizatoriams, televizija suteikia papildomas galimybes šias varžybas viešinti, pritraukti joms rėmėjų. Be savo didžiųjų rėmėjų negalėtume surengti tokio masto turnyro, rezervuoti kortus visai dienai pačiame stilingiausiame padelio klube „Mostai“.
– Kodėl turnyrų seriją nusprendėme rengti būtent šiame klube?
– Šiuo metu kortų turime nemažai, bet „Mostai“ turbūt pirmieji, kurie žengė stiprų žingsnį į priekį, aplenkdami kitus su patrauklumu, aplinka, interjeru. „Mostai“ padėjo pritraukti ir nuomonės formuotojus, kuriems svarbu graži atmosfera, geras maistas restorane, pirtis ir kiti patogumai.
Šiuo metu „Mostai“ yra numeris vienas padelio klubas Vilniuje. Čia vyrauja požiūris, kad padelis yra ne tik žaidimas, bet ir gera vieta praleisti laiką po sporto. Savaitgaliais čia labai dažnai lankosi šeimos su vaikais. Pastarieji dūksta žaidimų kambaryje, o tėveliai sportuoja. Nebėra taip, kad žmonės atvažiuoja, pažaidžia ir lekia namo.
Žaidėjų daugėja, o kortų trūksta
– Kaip įvertintumėte dabartinę padelio situaciją Lietuvoje?
– Atsidaro naujų padelio kortų, bet vakarais Vilniuje gauti laisvą aikštelę vis dar nėra įmanoma. Iš to galima spręsti, kad galimybės neišsemtos. Norinčių pradėti sportuoti yra labai daug, o kortų trūksta. Manau, dar kurį laiką padelio bumas kils ir kortų atsidarys vis daugiau.
Padelis auga ir kituose didžiuosiuose miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. Ten taip pat žaidžia vis daugiau žmonių, atsidaro naujų kortų. Be to, kiekvieną savaitgalį, jeigu tik turi norą, gali rasti turnyrą, kuriame galėtum pasivaržyti.
Mes taip pat neapsibrėžiame tik vilniečiais, turime norą išlipti iš savo batų, bendrų susirašinėjimų padelio grupėse. Kviečiame ir kitų miestų žmones registruotis, dalyvauti. Lygiai taip pat, kaip liepos pabaigoje visi važiuoja į didžiausią padelio turnyrą šalyje Klaipėdos jūros šventės metu. Su šiomis varžybomis nekonkuruojame, nesame miestas prie jūros, bet kviečiame atvykti ir praleisti savaitgalį Vilniuje.
– Kaip manote, kodėl padelis Lietuvoje taip išpopuliarėjo?
– Labai lengva ir paprasta pradėti, po pirmų kelių treniruočių, pirmų pabandymų aikštelėje galima žaisti ir pavyksta atmušti kamuoliuką. Jeigu lygintume su tenisu, ten reikia labai daug įdirbio, pusmečio treniruočių, kad pradėtum judėti po aikštelę ir tvarkingai grąžintum kamuoliuką.
Padelio didžiausias privalumas tas, kad po pirmo treniruočių mėnesio jau gali dalyvauti mėgėjų pasižaidimuose. Nėra taip, kad ši sporto šaka apriboja ir uždaro galimybes lygiavertiškai kovoti aikštelėje.
Jose matome labai daug mišrių porų. Žaidžia šeimos, broliai su seserimis ir panašiai. Mes taip pat turime tradiciją – kartą per mėnesį susirenkame visi broliai, seserys, antrosios pusės ir pasidarome savo vidinius turnyrus. Vieną kartą laimi vyrukas, kitą sykį mergina.
– Kokius žingsnius padelis gali žengti ateityje?
– Galima pasižiūrėti ir į svetimas šalis. Labai geras pavyzdys – Ispanija. Ten padelio sporto šaka yra aukščiausiame taške, daugiausia geriausių pasaulio žaidėjų yra iš šios šalies. Ispanijoje dalis teniso kortų užsidaro. Jie evoliucionuoja ir yra perdaromi į padelio aikšteles. Tam tikri ženklai jau yra ir čia, pas mus. Neseniai Vilniuje vieni teniso aikštynai buvo reformuoti ir perdaryti į padelio kortus.
Padelis bus ta sporto šaka, kurią šeimos žais, leis laiką kortuose. Kadangi tai labai jauna sporto šaka, labiausiai laukiamas ir didžiausias troškimas tas, kad mūsų jaunieji sportininkai pradėtų augti ir turėtume iš padelio išaugusių profesionalių žaidėjų. Šiuo metu visi mūsų geriausi sportininkai yra profesionalūs tenisininkai, persikvalifikavę į padelio žaidimą.
Tikimės, kad dabartiniai 14–16 metų žaidėjai, kurie dalyvauja įvairiose jaunių ir jaunučių čempionatuose, mes rimtą iššūkį mūsų A lygos žaidėjams.
Tai bus mūsų siekis, ambicija, o mes, kaip turnyro organizatoriai, prie to prisidedame. Galbūt dar ne šį, bet kitą sezoną, jau matysim tų jaunuolių, kurie lygiavertiškai galės kovoti aikštelėje su patyrusiais vilkais.
– O kokios padelio olimpinės perspektyvos? Ar tai sporto šaka, kuri skirta gerai praleisti laiką, ar ateityje galime ją pamatyti ir vasaros žaidynėse?
– Gandų yra visokių. Vienas pastarųjų – svarstoma padelį įtraukti į olimpinę programą 2032 metų vasaros žaidynėse. Matysime, ar tie gandai virs realybe. Jeigu ne 2032 metai, tai galbūt 2036-ieji. Panašu, kad prie to artėjame.
Sporto šakos, kurios įtraukiamos į olimpinių žaidynių programą, privalo būti populiarios ir žaidžiamos daugelyje žemynų. Šiuo metu padelis daugiausia žaidžiamas Europoje ir Pietų Amerikoje. Kituose žemynuose dar turi užaugti. Kai pasieks kritinę masę, jam visi vartai tapti olimpine sporto šaka jau bus atviri.