Prancūzijoje A. Reed ir S. Ambrulevičius pasiekė geriausią sezono rezultatą

Lietuvos poros pasirodymas buvo įvertintas 80,98 balo.
A.Reed ir S.Ambrulevičių lenkė tik britų ledo šokėjai Lilah Fear ir Lewiso Gibsono, kurie gavo 84,38 balų įvertinimą.
Trečiąją vietą šeštadienį užėmė prancūzai Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume'as Cizeronas (78,00).
Sekmadienį dešimt porų šoks laisvąją programą.
A.Reed ir S.Ambrulevičius šį rudenį Kinijoje vykusiose olimpinės atrankos varžybose pelnė teisė dalyvauti 2026 metų žiemos žaidynėse žaidynėse, užimdami pirmąją vietą.
Ten mūsų poros ritminis šokis buvo įvertintas 80,95 balo.
