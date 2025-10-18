Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Prancūzijoje A. Reed ir S. Ambrulevičius pasiekė geriausią sezono rezultatą

2025 m. spalio 18 d. 15:52
Lrytas.lt
Anžė mieste vykstančiose Prancūzijos „Didžiojo prizo“ dailiojo čiuožimo varžybose Lietuvos pora Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed pasiekė geriausią sezono rezultatą ritminio šokio rungtyje.
Daugiau nuotraukų (4)
Lietuvos poros pasirodymas buvo įvertintas 80,98 balo.
A.Reed ir S.Ambrulevičių lenkė tik britų ledo šokėjai Lilah Fear ir Lewiso Gibsono, kurie gavo 84,38 balų įvertinimą.
Trečiąją vietą šeštadienį užėmė prancūzai Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume'as Cizeronas (78,00).
Sekmadienį dešimt porų šoks laisvąją programą.
A.Reed ir S.Ambrulevičius šį rudenį Kinijoje vykusiose olimpinės atrankos varžybose pelnė teisė dalyvauti 2026 metų žiemos žaidynėse žaidynėse, užimdami pirmąją vietą.
 Ten mūsų poros ritminis šokis buvo įvertintas 80,95 balo.
ledo šokiailedo šokėjaiAllison Reed
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.