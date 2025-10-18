UTMA turnyre – kova dėl „Brave CF“ čempiono diržo ir dar devyni mūšiai oktagone

Pagrindinėje vakaro dvikovoje „Brave CF“ organizacijos čempionas Pavelas Dailidko (10–2) dėl sunkiasvorių čempiono titulo susitiks su Prancūzijos kovotoju Gregory Robinetu (8–4).
P. Dailidko šių metų gegužės mėnesį „Brave CF 94“ turnyre antrajame raunde nugalėjo Odie Delaney ir pirmą kartą apgynė čempiono titulą, kurį Lietuvos kovotojas nuskynė 2024-ųjų rugsėjį, kai „Brave CF 88“ turnyre nokautavo lenką Patryką Dubielą (6–3).
Turnyre kovoja ir dar septyni lietuviai: į UFC prasimušti bandęs Žygimantas Ramaška (9–3), prie karjeros pabaigos artėjantis Tomas Pakutinskas (24–16–3), po daugiau nei trejų metų pertraukos Lietuvoje kovosiantis Laurynas Urbonavičius (14–2), taip pat Nauris Bartoška (4–0), Mantvydas Perednis (0–0), Deividas Žamba ir Emilijus Kaganovičius (1–0).
Nė vienas iš kovotojų lietuvių nesigrums tarpusavyje.
„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:
Pavelas Dailidko (10–2) – Gregory Robinetas (8–4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo
Tomas Pakutinskas (24–16-3) – Shota Beltemidze (27–4-1)
Bidzina Gavašelišvilis (14–4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8–5, 1 be nugalėtojo, Turkija)
Laurynas Urbonavičius (14–2) – Salimas El Ouassaidi (10–3, Marokas-Prancūzija)
Žygimantas Ramaška (9–3) – Heysimas Derouiche (9–5, Prancūzija)
Nauris Bartoška (4–0) – Jakubas Drozdowski (5–1, Lenkija)
Mantvydas Perednis – Christianas Machas (9–5, Vokietija)
Ričardas Ozolas (4–4, Latvija) – Tornikė Gigauri (7–1, Sakartvelas)
Deividas Žamba – Robertas Mastersas (0–0, Anglija)
Emilijus Kaganovičius (1–0) – Timas Quinlanas (0–1, Anglija)
31-erių anglas savo sąskaitoje turėjo jau tris kikbokso planetos čempiono titulus.