A. Reed ir S. Ambrulevičius pranoko save – Prancūzijoje pasidabino medaliu

Tai pirmasis kartas, kai Lietuvos pora iškovojo apdovanojimą Prancūzijos „Didžiojo prizo“ varžybose. Iš viso mūsiškiai tokio rango etapuose keturis kartus laimėjo medalius.
Iš viso etape Anžė varžėsi dešimt porų. Mūsiškiai už laisvąją programą gavo itin solidų įvertinimą – 120,07 balų, o iš viso surinko 201,05 balo. Tai lėmė mūsiškiams trečiąją poziciją.
Lietuvos pora aplenkė net ir dabartinius Europos čempionus italus Charlene Guignard ir Marco Fabbri – jie surinko 195,98 balo.
Pirmąją vietą vietą užėmė prancūzai Guillaime Cizeronas ir Laurence Fournie Beaudry, surinkę 211.02 balo. Už laisvąją programą savo sirgalių akivaizdoje jie gavo net 133,02 balo. Pirmą dieną G.Cizeronas suklupo ant ledo ir gavo kur kas mažesnius balus, tačiau antrąją dieną pora nepaliko niekam jokių šansų.
Antrais liko pirmos dienos lyderiai britai Lewisas Gibsonas ir Lilah Fear, iš teisėjų gavę iš viso 210,24 balo.
Šeštadienį aštuntu numeriu pasirodę 31-erių A. Reed ir 33-ejų S. Ambrulevičius ritminio šokio programą atliko pagal „I`m Too Sexy“ ir „Cantaloop“ dainas ir surinko 80,98 balo. Taip Lietuvos ledo šokių pora pagerino savo sezono rekordą, kuris anksčiau siekė 80,95 balo.
Šis rezultatas dailiojo čiuožimo atstovams leido užimti antrą vietą tarp dešimties dalyvių.
Rugsėjo 21 dieną olimpinės atrankos varžybose Kinijoje dailiojo čiuožimo pora A. Reed ir S. Ambrulevičius iškovojo Lietuvai kelialapį į 2026 m. žiemos olimpines žaidynes. Jie šoko taip pat tą pačią laisvąją programą ir tąkart surinko 117 balų.