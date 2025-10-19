Europos pirmenybių atrankoje favoričių vardo nepateisino tik Islandijos rankininkės

Netikėtumas
Stipriausioms Europos šalių moterų rankinio rinktinėms žemyno pirmenybių atrankos turnyras yra formalumas. Tai dar sykį patvirtino nuo trečiadienio iki sekmadienio vykusios pirmojo atrankos lango rungtynės, kuriose vyravo triuškinami rezultatai.
Vis dėlto viena favorite laikyta komanda savo aistruolius nuliūdino. Stiprias rankinio tradicijas turinčios Islandijos rinktinė per du pirmuosius turus nelaimėjo nė karto. Islandės iš pradžių savo aikštėje nusileido Farerų Salų rinktinei 22:24, o sekmadienį išvykoje pripažino Portugalijos rankininkių pranašumą 25:26.
Islandijos komanda 4-ojoje grupėje po pirmojo atrankos lango užima paskutinę ketvirtąją vietą. Grupės lydere tapo Portugalijos ir Farerų Salų komandas nesunkiai įveikusi Juodkalnijos rinktinė.
Triuškinimai
Iš viso per pirmąjį atrankos langą buvo žaidžiamos 24 rungtynės. Nė vieneriose iš kitų 22 rungtynių dramatiškos kovos nebuvo – favoritės dažniausiai laimėdavo dviženkliu skirtumu.
Penkerios rungtynės baigėsi 20 įvarčių ar didesniu skirtumu. Didžiausiu skirtumu laimėjo Prancūzijos rankininkės, kurios Kosovo rinktinę sutriuškino net 31 įvarčiu 43:12.
Nyderlandų rinktinė labai dideliu skirtumu laimėjo abejas rungtynes. Olandės nugalėjo itales 42:19 ir bosnes 39:19.
Per pirmąjį langą po dvi pergales pasiekė ir grupių lyderėmis tapo Prancūzija, Kroatija (1 grupė), Nyderlandai, Šveicarija (2 grupė), Vokietija, Slovėnija (3 grupė), Juodkalnija (4 grupė), Švedija, Serbija (5 grupė), Ispanija ir Austrija (6 grupė).
Lietuvės
Tarp pralaimėjusių didžiausiu skirtumu pateko 5-osios grupės autsaiderė Lietuvos rinktinė. Mūsų šalies rankininkės sekmadienį Šiauliuose nusileido Švedijos komandai 21 įvarčiu 20:41 (7:21).
Pirmajame ture lietuvės Belgrade pralaimėjo Serbijos rankininkėms 33:42 (17:24).
Kitose šios grupės rungtynėse dvi nesėkmes patyrė Ukrainos rankininkės. Jos iš pradžių išvykoje pralaimėjo Švedijos komandai 25:33 (11:16), o sekmadienį laikinuose namuose Slovakijos mieste Michalovcuose nusileido Serbijos rinktinei 23:34 (12:17).
Po dviejų turų Švedija ir Serbija turi po 4 taškus, Ukraina ir Lietuva taškų neturi.
Per antrąjį atrankos langą Lietuvos rinktinė dukart susitiks su Ukrainos komanda. Rungtynės bus žaidžiamos kovo 4–8 dienomis. Keturios komandos atrankos grupėje kovoja dėl dviejų arba trijų kelialapių.
Žiūrovai
Sekmadienį Šiauliuose vykusias Lietuvos ir Švedijos rankininkių rungtynes stebėjo vos 368 žiūrovai.
Tai – mažiausias skaičius pirmajame atrankos lange, neskaičiuojant komandų, kurios varžoves priėmė niekieno aikštėje (namie žaisti negali Ukrainos ir Izraelio rinktinės).
Kitos 22 komandos namie žaidė po vienerias rungtynes. Didžiausio palaikymo sulaukė Švedijos (2750 žiūrovų; švedės namie žaidė su Ukraina), Farerų Salų (2500 žiūrovų; su Juodkalnija), Vokietijos (2500 žiūrovų; su Šiaurės Makedonija), Prancūzijos (2210 žiūrovų; su Kosovu), Šiaurės Makedonijos (2200 žiūrovų; su Slovėnija) ir Nyderlandų (2138 žiūrovai; su Italija) rinktinės.
Sistema
Europos pirmenybės vyks 2026 metų gruodžio mėnesį penkiose šalyse: Lenkijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Turkijoje. Šių šalių rinktinėms bei trims 2024 metų Europos pirmenybių prizininkėms Norvegijos, Danijos ir Vengrijos ekipoms žaisti atrankos turnyre nereikia.
Atrankos turnyre dėl 16 kelialapių kovoja 24 komandos, suskirstytos į šešias grupes. Teisę vykti į Europos pirmenybes gaus po dvi stipriausias kiekvienos grupės komandas ir keturios geriausios trečiąją vietą užimsiančios ekipos.
Grupių lentelės
5 grupė: Švedija – 4, Serbija – 4, Ukraina – 0, Lietuva – 0.
1 grupė: Prancūzija – 4, Kroatija – 4, Suomija – 0, Kosovas – 0.
2 grupė: Nyderlandai – 4, Šveicarija – 4, Italija – 0, Bosnija ir Hercegovina – 0.
3 grupė: Vokietija – 4, Slovėnija – 4, Šiaurės Makedonija – 0, Belgija – 0.
4 grupė: Juodkalnija – 4, Farerų Salos – 2, Portugalija – 2, Islandija – 0.
6 grupė: Ispanija – 4, Austrija – 4, Izraelis – 0, Graikija – 0.