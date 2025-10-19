Fechtuotoja A. Vergnes dar kartą lipo ant nugalėtojų pakylos Dubline

Fantastiškai pasirodė Anna Vergnes, iškovojusi bronzos medalį. Prieš kelias savaites Anna taip pat užėmė trečiąją vietą Belgijoje vykusiame „Satellite“ turnyre.
Dubline startavusi Lietuvos fechtuotoja pirmajame pogrupyje laimėjo tris kovas iš penkių, antrajame patyrė vieną pralaimėjimą ir atkrintamąsias pradėjo iš 19-os reitingo vietos.
Eliminacijos etape Anna 15:7 nugalėjo belgę E. Labro, 15:12 įveikė Čilės sportininkę P. Vasquez, 15:10 palaužė italę A. Corradino.
Kovoje dėl medalių po dramatiškos kovos 10:9 Anna įrodė savo pranašumą prieš 6-ą reitingo vietą turėjusią italę V. Siletti. Pusfinalyje lietuvė 11:15 nusileido austrei L. Chevaux ir galutinėje įskaitoje užėmė 3-ią vietą tarp 72 dalyvių.
Tarp 32 geriausiųjų prasibrovė ir po kelio traumos į takelį sugrįžusi Lurdė Grabovskytė. Pirmajame pogrupyje laimėjusi dvi kovas, antrajame – penkias, gavo 8-ą reitingo numerį ir praleido pirmojo rato kovą. Kovoje dėl patekimo į šešioliktuką lietuvė 10:15 nusileido brazilei V. Vizeu ir galutinėje įskaitoje užėmė 19-ą vietą.
Aušrinė Šimkutė, abiejuose pogrupiuose laimėjusi po tris kovas, atkrintamosiose suklupo ties pirmuoju laipteliu – 9:15 nusileido italei A. Corradino, kurią vėliau įveikė A. Vergnes. Galutinėje įskaitoje A. Šimkutė užėmė 40-ą vietą.
Vyrų špagos grupėje Mindaugas Tamošiūnas pateko tarp 16 geriausiųjų. Pirmajame pogrupyje laimėjęs keturias kovas iš šešių, o antrajame patyręs vieną pralaimėjimą, jis atkrintamąsias pradėjo iš 12-os reitingo vietos ir iš karto pateko tarp 64 geriausiųjų.
15:5 nugalėjęs liuksemburgietį H. Collingą bei 15:11 įveikęs norvegą V. Hageną, M. Tamošiūnas užsitikrino vietą šešioliktuke.
Kovoje dėl patekimo į aštuntuką lietuvis 8:15 pralaimėjo suomiui A. Heinamaa ir galutinėje įskaitoje užėmė 11-ą vietą tarp 105 sportininkų.
Makaras Lozenko, laimėjęs dvi kovas pirmajame pogrupyje ir keturias – antrajame, atkrintamąsias pradėjo iš 31-os vietos ir taip pat praleido pirmojo rato kovą. 15:12 nugalėjęs daną A. Oxholmą Wagnerį, jis 7:15 nusileido austrui M. Schieferiui ir galutinėje įskaitoje užėmė 23-ą vietą.