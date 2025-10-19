Į Europos taurės trečiąjį etapą pateko vienas iš dviejų Lietuvos rankinio klubų

Šeštadienį Europos taurės antrojo etapo atsakomąsias rungtynes pralaimėjo abi Lietuvos komandos. Tačiau Vilniaus „Šviesai“ užteko pirmosiose rungtynėse sukauptos persvaros. Vilniečiai prieš savaitę namie nugalėjo Ukrainos čempioną Zaporižės „Motor“ klubą 31:25, o antrąsias rungtynes Slovakijos mieste Michalovcuose pralaimėjo mažesniu skirtumu 24:26 (12:12).
Lietuvos čempionas Klaipėdos „Dragūnas“, kovojęs su Austrijos taurės laimėtoju Švaco „Tirol“ klubu, pralaimėjo abejas rungtynes. Klaipėdiečiai praėjusią savaitę Austrijoje nusileido varžovams 27:29, šį šeštadienį namie pralaimėjo 29:30 (13:15).
Europos taurės, trečiojo pagal rangą žemyno turnyro, šešioliktfinalio burtai bus traukiami kitą savaitę, o rungtynės numatomos lapkričio 15–16 ir 22–23 dienomis.
Šį rudenį vyrų Europos taurės turnyre startavo trys Lietuvos komandos. Kauno „Granitas“ iškrito pirmajame etape, o „Dragūnui“ ir „Šviesai“ žaisti pirmajame etape nereikėjo.
„Šviesa“
Kad į Slovakiją atvyko labai rimtai nusiteikę, Vilniaus rankininkai parodė jau rungtynių pradžioje – 5-ąją min. svečiai pirmavo 4:0, o „Motor“ pirmąjį įvartį pelnė tik 9-ąją min. Vis dėlto Ukrainos čempionai atsigavo ir 21-ąją min. išlygino rezultatą 9:9, o po pertraukos pirmą kartą išsiveržė į priekį 14:13.
Įsibėgėjęs „Motor“ po kėlių minučių netgi įgijo trijų įvarčių pranašumą 17:14, bet „Šviesa“ netrukus susigrąžino žaidimo vadžias ir, įmetusi keturis įvarčius paeiliui, vėl persvėrė rezultatą 21:19. Nors „Motor“ atsakė dar vienu spurtu, per kurį įmetė penkis įvarčius ir vėl įgijo trijų įvarčių persvarą 24:21 (56-ąją min.), rungtynių pabaigoje „Šviesa“ žaidė pakankamai ramiai, kad varžovams didelių vilčių nesuteiktų.
„Motor“ varžovus priima Michalovcuose dėl Rusijos agresijos. Šiame Slovakijos mieste glaudžiasi ne vien Zaporižės klubas, bet ir kelios kitos Ukrainos rankinio komandos. Michalovcuose veikiausiai rungtyniaus ir Lietuvos moterų rankinio rinktinė, kuri žaidžia vienoje Europos pirmenybių atrankos turnyro grupėje su ukrainietėmis.
„Dragūnas“
Klaipėdiečiai atsakomąsias rungtynes pradėjo labai blogai ir jau 7-ąją min. atsiliko 1:5. „Dragūnas“ neleido varžovams įgyti dar didesnio pranašumo, bet iki pertraukos svečių nepavijo. Klaipėdos komanda kelis kartus mažino skirtumą iki dviejų įvarčių, sykį – iki vieno įvarčio (13:14), bet „Tirol“ taip pat atsakydavo taikliais metimais.
„Dragūnas“ varžovus pavijo ir aplenkė įsibėgėjus antrajam kėliniui. Tris įvarčius paeiliui įmetę šeimininkai rezultatą persvėrė 41-ąją min. (19:18). O 48-ąją min., po dar trijų įvarčių paeiliui, Klaipėdos komanda pirmą kartą įgijo minimalią reikiamą dviejų įvarčių persvarą 25:23.
Atskaitos taškas pasikeitė. Po to „Dragūnas“ dar du kartus pirmavo dviem įvarčiais: 26:24, 28:26 (57-ąją min.). Tačiau svarbiausiu metu klaipėdiečiai suklydo, L.Juškėnas neįmetė baudinio, o „Tirol“ per porą minučių pelnė net keturis įvarčius paeiliui ir, rezultatui tapus 28:30 šeimininkų nenaudai, mačo baigtis buvo nulemta.
Praeitis
Europos turnyro mačą „Šviesa“ praėjusį kartą laimėjo 2018–2019 metų sezone. Tą sezoną vilniečiai Iššūkio taurės turnyre (dabar Europos taurė) pateko į aštuntfinalį. Po to „Šviesa“ net šešis kartus iš eilės Iššūkio taurės arba Europos taurės turnyre pralaimėjo pirmiesiems varžovams: 2019 metų rudenį – „Vogošča“ (Bosnija ir Hercegovina), 2020 metų rudenį – „Ystads IF“ (Švedija), 2021 metų rudenį – „Tallinn“ (Estija), 2022 metų rudenį – Diferdanžo „Red Boys“ (Liuksemburgas), 2023 metų rudenį – „Bregenz“ (Austrija) ir 2024 metų rudenį – Rasiku „Mistra“ (Estija).
„Dragūnas“ pirmąją kliūtį pastarąjį kartą įveikė 2013–2014 metų sezone. Tą kartą Klaipėdos komanda pateko į EHF taurės (tuometinio antrojo pagal rangą turnyro) atrankos antrąjį etapą.
Klaipėdiečiai Europos turnyruose startuoja kiekvieną rudenį, bet jau dvylika sezonų iš eilės nusileido pirmiesiems varžovams. Nuo 2014 iki 2024 metų „Dragūnui“ kelią užkirto „Bregenz“ (Austrija), Pylvos „Serviti“ (Estija), Sankt Galeno „St.Otmar“ (Šveicarija), „Dubrava“ (Kroatija), „Selfoss“ (Islandija), Rišono „Makabi“ (Izraelis), Ryhimiakio „Cocks“ (Suomija), „Považska Bystrica“ (Slovakija), Pančevo „Dinamo“ (Serbija), Bocholto „Achilles“ (Belgija) ir Skopjės „Alkaloid“ (Šiaurės Makedonija).
Legionierius
Šeštadienį pirmąsias Europos taurės antrojo etapo rungtynes žaidė Rumunijos lygos lyderis „Buzău“, kurio aprangą vilki Gabrielius Virbauskas. „Buzău“ savo arenoje net 46:21 (25:10) sutriuškino Trebinės „Leotar“ komandą iš Bosnijos ir Hercegovinos. G.Virbauskas įmetė 5 įvarčius.
Klubų vadovams susitarus, antrosios rungtynės sekmadienį taip pat vyks Buzeu mieste.
Statistika
Zaporižės „Motor“ – Vilniaus „Šviesa“ 26:24 (12:12).
„Motor“: Horovyj 7, Kubatko 6, Tiutiunikas 3, ...
„Šviesa“: M.Aukštikalnis 6, Plėta 4, Ivanauskas 3, Ugianskis 3, Rasakevičius 2, Lapiniauskas 2, Valadka 1, Stvolas 1.
Rungtynių eiga: 0:4, 3:5, 5:9, 9:9, 12:12; 12:13, 15:13, 17:14, 19:17, 19:21, 24:21, 24:23, 26:24.
2 min.: Mot – 5, Švi – 2.
Baudiniai: Mot – 6/8, Švi – 1/2.
Klaipėdos „Dragūnas“ – Švaco „Tirol“ 29:30 (13:15). 350 žiūrovų.
„Dragūnas“: Juškėnas 11, D.Virbauskas 5, Stropus 5, Drakšas 3, Bučius 2, P.Čėsna 1, Plachotinas 1, Hrnjakas 1.
„Tirol“: Medičius 6, Erhardas 5, Spendleris 4, Miskovezas 4, ...
Rungtynių eiga: 0:1, 1:1, 1:5, 3:5, 5:9, 8:10, 9:13, 13:14, 13:15; 16:18, 19:18, 20:21, 22:23, 25:23, 26:26, 28:26, 28:30, 29:30.
2 min.: Dra – 3, Tir – 6.
Baudiniai: Dra – 6/7, Tir – 1/3.
