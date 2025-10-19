Lietuvos rankinio lygoje – įsibėgėjęs „Granitas“ ir „Varsos“ duobė

Į ketvirtą vietą pakilęs „Granitas-Karys“ namuose 33:29 (14:12) įveikė laipteliu žemiau nukritusią Varėnos „Ūlą“.
Laikinojoje sostinėje lygi kova vyko beveik visą pirmą kėlinį ir tik prieš pertrauką šeimininkai atitrūko 13:10. Antro kėlinio pradžią „Granitas-Karys“ laimėjo 3:0 ir persvarą padidino iki šešių įvarčių 17:12. Gan saugų atstumą kauniečiai prieš varėniškius išlaikė iki pat finalinės sirenos.
„Pirmavome visas rungtynes, bet man, kaip treneriui, visą laiką buvo nerimo, nes žaidimas bangavo. Padarom saugų atstumą, bet ir vėl leidžiam varžovams jį sumažinti. Koją mums kišo susikurtų progų realizacija. Ar čia varžovų vartininkas stebuklus rodė, ar mes blogai metėm. Vyrams taip ir pasakiau, kad net per treniruotes tokių laisvų metimų tiek nemetam, kaip čia rungtynėse“, – sakė „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Simas Butkus ir Marius Kairys, pelnę po 7 įvarčius, Benediktas Labutis ir Nojus Žilinskas įmetė po 5 įvarčius, Ernestas Guogis prie pergalės pridėjo 4 įvarčius.
„Ūlos“ komandai 9 įvarčius pelnė Deivas Eidukonis, 5 įvarčius įmetė Lukas Sužiedėlis, 4 kartus įvarčiais pasižymėjo Gytis Ižganaitis.
Kitose rungtynėse į trečią vietą pakilęs HC „Vilnius“ savo aikštelėje 34:32 (18:15) nugalėjo LRL autsaiderę Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą.
Šeimininkams atitrūkti pavyko pirmo kėlinio pabaigoje 14:10, tačiau iškart po pertraukos svečiai ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą 19:18. Labai lygi kova vyko beveik iki pat rungtynių pabaigos. Paskutinį kartą lygus rezultatas 30:30 švieslentėje degė iki susitikimo pabaigos likus žaisti 5 minutes. Lemiamu rungtynių metu vilniečių pergalę lėmė tikslesni metimai ir mažesnis klaidų skaičius.
Nugalėtojus į priekį vedė Mindaugas Urbonas, pelnęs 10 įvarčių, Martynas Lapinskas įmetė 6 įvarčius, Rolandas Bernatonis ir Rokas Leščinskas – po 5, Vaidas Drevinskas – 3.
Alytaus komandai Nedas Buronko pelnė 9 įvarčius, Karolis Grigas – 8, Gabrielius Civinskas ir Arminas Stankūnas – 4, Manvydas Lazauskas – 3.
„Puikiai susiklostė rungtynės. Įgyvendinom savo planą ir viskas pavyko. Pirmame kėlinyje gerai sužaidėme gynyboje. Aišku, kartais klaidelių pasitaikydavo, bet visumoje sužaidėme taip, kaip ir planavome. Abi komandos buvo tikrai apylygės, bet mes buvome truputį geresni ir labiau norėjome
šios pergalės“, – sakė rezultatyviausias sezono rungtynes sužaidęs „Vilniaus“ rankininkas R. Leščinskas.
Lietuvos rankinio lygoje pirmauja šį savaitgalį EHF Europos taurės turnyre kovojantys klubai. Pirmoje vietoje – visas keturias pergales iškovojęs Klaipėdos „Dragūnas“, antroje vietoje visus tris kartus laimėjusi Vilniaus „Šviesa“.
HC „Vilnius“ per 6 rungtynes surinko 5 taškus ir yra trečias. Toliau rikiuojasi po 3 rungtynių 4 taškus iškovojęs „Granitas-Karys“. Penktoje vietoje su 3 taškais po 6 rungtynių yra „Ūla“, šeštoje vietoje 2 taškus po 3 susitikimų turinčios Pasvalio „Pieno žvaigždės“. Paskutinėje vietoje esanti „Varsa-Stronglasas“ turi 2 taškus po 5 turų.