Lietuvos švieslentė: auksiniai „Žalgirio“ taškai, lyderių dvikovą laimėjęs kitas „Žalgiris“ ir puikus Šiaulių tinklininkų startas

Futbolas
A lyga. 32 turas
Kauno „Žalgiris“ – „Šiauliai“ 3:1. A.Benchaibas 34, 57, F.Ourega 63 / E.Jankauskas 56.
Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“ 2:2. A.Dante 9 („Panevėžys“, į savo vartus) R.Filipavičius 49 / M.Bačaninas 24, 45.
Alytaus „Dainava“ – Vilniaus „Žalgiris“ 1:1. D.Ževžikovas 90+ / L.Antalis 70.
Vilniaus „Riteriai“ – Kauno raj. „Hegelmann“ 2:0. M.Mikulėnas 47, D.Carvalho 88.
Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“ 0:0.
Rezultatyviausi žaidėjai: E.Jankauskas („Šiauliai“) – 16, A.Benchaibas (K. „Žalgiris“) – 14, M.Džokičius („Šiauliai“) ir A.Njoya („Hegelmann“) – po 12, D.Georgijevičius (K. „Žalgiris“) – 11, O.Kurcevas („Džiugas“) – 10, L.Antalis – 9, N.Petkevičius („Sūduva“) ir M.Mikulėnas („Riteriai“) – po 8.
Kauno „Žalgirio“ futbolininkai padėjo auksinį tašką. Kauno komandą penktadienį nugalėjo „Šiaulius“, šeštadienį sulaukė „Hegelmann“ nesėkmės ir, iki turnyro pabaigos likus keturiems turams, užsitikrino čempionės vardą. A lygoje pirmaujantis „Žalgiris“ antrąją vietą užimantį „Hegelmann“ klubą lenkia 13 taškų.
Kartu Kauno „Žalgiris“ užsitikrino teisę kitą vasarą žaisti Čempionų lygos atrankos turnyre.
Kauno „Žalgiris“ užsitikrino pirmąjį šalies čempiono vardą. A lygoje šis klubas žaidžia nuo 2015 metų, kuomet debiutavo „Spyrio“ pavadinimu. Per praėjusius dešimt sezonų „Žalgiris“ iškovojo keturis medalių komplektus: 2022 metais kauniečiai tapo vicečempionais, 2020, 2021 ir 2024 metais užėmė trečiąją vietą.
Šiame ture pralaimėjimą patyrus „Hegelmann“ komandai galėjo labai sustiprėti įtampa kovojant dėl antrosios vietos. Tačiau tiek Vilniaus „Žalgiris“, tiek „Sūduva“ tik iš dalies pasinaudojo galimybe priartėti prie Kauno rajono ekipos. Dėl kelialapio į Konferencijos lygos atranką kovojantys vilniečiai ir marijampoliečiai šeštadienį rungtynes su žemesnes vietas užimančiais varžovais baigė lygiosiomis.
Labai svarbia pergale džiaugėsi priešpaskutinę vietą užimantys ir dėl išlikimo kovojantys „Riteriai“. Jie iki keturių taškų padidino pranašumą prieš paskutinę vietą užimančią „Dainavą“.
Kito turo rungtynės bus žaidžiamos antradienį ir trečiadienį (spalio 22–23 dienomis).
Pirmoji lyga
27 turas. „Panevėžys B“ – Vilniaus raj. „Transinvest“ 0:3, Panevėžio „Ekranas“ – Tauragės „Tauras“ 1:3, Jonavos „Be1“ – Kauno „Hegelmann B“ 1:3, Kretingos „Minija“ – „Jonava“ 0:1, Mažeikių „Atmosfera“ – Kėdainių „Nevėžis“ 4:1, Vilniaus BFA – Klaipėdos „Neptūnas“ 1:5, Kauno „Žalgiris B“ – Plungės „Babrungas“ 1:2, „Šiauliai B“ – Vilniaus „Žalgiris B“ 1:4.
Lentelė: „Transinvest“ – 73, „Neptūnas“ – 58, „Tauras“ – 58, „Babrungas“ – 52, BFA – 48, „Jonava“ – 41, Vilniaus „Žalgiris B“ – 41, „Atmosfera“ – 41, „Minija“ – 33, „Hegelmann B“ – 30, Kauno „Žalgiris B“ – 27, „Nevėžis“ – 23, „Ekranas“ – 23, „Panevėžys B“ – 21, „Be1“ – 21, „Šiauliai B“ – 20.
Dėl antrosios vietos ir teisės žaisti perėjimo rungtynes su priešpaskutine A lygos komanda kovojantys „Neptūnas“ ir „Tauras“ nugalėjo išvykose, tad jų padėtis nepasikeitė.
***
Krepšinis
Baltijos moterų lyga
Klaipėdos LCC – Kauno „Aistės“ 80:65. Loceniece 21, Turnšek 16 / Mockevičiūtė 18.
Rygos RSU – „Panevėžys“ 20:0.
Rygos RSU – „Šiauliai“ 67:87. Šepte 14 / Grigaliūnaitė 17, Wahinekapu 15.
Talino TSA – „Panevėžys“ 77:69. Grunmann 25 / Antanavičiūtė 19, Butvilaitė 18.
Rygos TTT – „Aistės“ 86:49. Becker 23 / Paulauskaitė 15.
Klaipėdos „Neptūnas“ – „Alytus“ 101:59. Liepina 25, Sinickaitė 13 / Kazočiūnaitė 12, Kardokaitė 12.
Lentelė: LCC – 3/3, „Neptūnas“ – 3/3, „Kibirkštis“ – 3/3, TTT – 2/3, „Šiauliai“ – 2/4, RSU – 2/4, TSA – 1/2, „Aistės“ – 0/3, „Panevėžys“ – 0/3, „Alytus“ – 0/4.
***
Lietuvos vyrų antroji lyga (NKL)
5 turas. „Mažeikiai“ – Vilkaviškio „Perlas“ 91:85. Motuzas 32, Mokšeckas ir Karasovas po 15 / Ramanauskas 22, Gadsenas 18. 598 žiūrovai.
Šakių „Vytis“ – Kauno „Žalgiris-2“ 84:96, Marijampolės „Sūduva“ – Palangos „Olimpas“ (Gloveris 27) 89:78, Kauno raj. „Omega“ – „Šilutė“ (Hutchinsonas 25) 87:89, „Telšiai“ – Plungės „Olimpas“ 91:88, „Alytus“ – Vilniaus „Rytas-2“ 76:77, „Kretinga“ – „Jurbarkas“ 65:81, „Kėdainiai“ – Ukmergės „Stekas“ (Edwardsas 25) 105:94.
6 turas. „Perlas“ – „Telšiai“ 99:74. Saterfieldas 20, Meištas 18 / Rimkus 15. 380 žiūrovų.
„Stekas“ – „Mažeikiai“ 88:82. Edwardsas 33 / Mokšeckas 29. 100 žiūrovų.
Palangos „Olimpas“ – Šakių „Vytis“ 83:85, „Šilutė“ – „Kretinga“ (Mačionis 27, Kazakauskas 24, 17 atk.kam.) 88:96, „Žalgiris-2“ – Klaipėdos „Neptūnas-2“ 87:75, Plungės „Olimpas“ (Golsonas 28) – „Omega“ 100:107, „Jurbarkas“ – „Sūduva“ (Labutis 26) 68:76, „Rytas-2“ – „Kėdainiai“ (Ūzas 26) 90:93.
Lentelė: „Perlas“ – 5/6, „Kėdainiai“ – 5/6, „Žalgiris-2“ – 5/6, „Omega“ – 4/6, „Sūduva“ – 3/4, „Vytis“ – 3/5, „Telšiai“ – 3/5, „Rytas-2“ – 3/6, „Šilutė“ – 3/6, „Neptūnas-2“ – 2/5, „Jurbarkas“ – 2/5, Plungės „Olimpas“ – 2/6, „Kretinga“ – 2/6, „Mažeikiai“ – 2/6, „Alytus“ – 1/5, „Stekas“ – 1/5, Palangos „Olimpas“ – 1/6.
Labai atkakliai vyko penktasis turas, kuriame net trejos rungtynės baigėsi 1–3 taškų skirtumu.
Mažeikiuose vykusios rungtynės baigėsi didesniu skirtumu, bet jos buvo ypatingos dėl to, kad pirmąjį pralaimėjimą po permainingos kovos patyrė „Perlas“. Vilkaviškio komanda neišsaugojo dviženklio pranašumo ir nesustabdė net 32 taškus įmetusio „Mažeikių“ puolėjo Mindaugo Motuzo.
„Perlas“ atsigriebė šeštajame ture, kuriame sutriuškino čempionės vardą ginančią Telšių komandą.
***
Rankinis
Lietuvos vyrų lyga
„Vilnius“ – Alytaus „Varsa“ 34:32, Kauno „Granitas“ – Varėnos „Ūla“ 33:29.
Lentelė: Klaipėdos „Dragūnas“ – 8/4, Vilniaus „Šviesa“ – 6/3, „Vilnius“ – 5/6, „Granitas“ – 4/3, „Ūla“ – 3/6, Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – 2/3, „Varsa“ – 2/5.
***
Tinklinis
Baltijos vyrų lyga
Jėkabpilio „Lūši“ – Šiaulių „Elga“ 2:3.
Lentelė: „Elga“ – 10/4, „Pärnu“ – 7/3, „Võru“ – 6/3, Daugpilio „Ezerzeme“ – 6/5, Talino „TalTech“ – 5/3, Tartu „Bigbank“ – 5/3, Rygos RSU – 4/2, „Lūši“ – 2/3, Talino „Audentes“ – 0/4.
Puikiai sezoną pradėjusi „Elga“ laimėjo ketvirtąsias iš eilės rungtynes.
Baltijos moterų lyga
Vilniaus „Tauras“ – „Kaunas“ 1:3.
Lentelė: „Kaunas“ – 12/5, Talino „Rae“ – 9/3, „Tartu Ülikool“ – 9/3, Rygos RSU – 8/4, Lietuvos merginų rinktinė – 5/4, Talino „Audentes“ – 4/3, Rygos VS – 1/4, Vilniaus „Tauras“ – 0/3, Latvijos merginų rinktinė – 0/3.
Latvijos vyrų lyga
Vakarai. Gargždų „Amber“ – „Jelgava“ 3:0.
Rytai. „Ligatne“ – Alytaus „Ultra“ 1:3, „Piejūra“ – „Ultra“ 1:3.
Kaip ir praėjusį sezoną, dvi Lietuvos komandos žaidžia Latvijos lygoje. Gargždų „Amber“ ir Alytaus „Ultra“ varžovai pirmojo etapo grupėse – po penkis Latvijos klubus.
Iš pradžių varžybos vyksta dviejose grupėse, kuriose rungtyniauja po šešias komandas. Antrajame etape po tris geriausias abiejų grupių komandas sudarys finalo grupę.
Šiame turnyre nedalyvauja stipriausi abiejų šalių klubai. Šiaulių „Elga“ iš Lietuvos bei Rygos RSU, Jėkabpilio „Lūši“ ir Daugpilio „Ezerzeme“ rungtyniauja Baltijos lygoje.
***
Ledo ritulys
Baltijos lyga
Elektrėnų „Energija“ – Jelgavos „Zemgale“ 1:4.
Lentelė: Kijevo „Capitals“ – 20/11, „Zemgale“ – 19/10, Rygos „Mogo“ – 17/12, „Liepāja“ – 16/11, Rygos „Prizma“ – 14/12, Talino „Panter“ – 7/10, „Energija“ – 5/10, Vilniaus „Punks“ – 2/8, Rygos HS – 0/6.
Šį savaitgalį vyko Europos žemyninės taurės varžybos, kuriose dalyvavo Lietuvos ir Latvijos čempionai „Punks“ ir „Mogo“, todėl Baltijos lygos rungtynių buvo mažiau nei paprastai.
Moterų Baltijos lyga
„Ozolnieki“ – „Klaipėda“ 0:7 ir 1:4, Rygos „Kurbads-Lauvas“ – „Klaipėda“ 3:2 ir 5:4, Vilniaus „Sostinė“ – Rygos „Laima“ 0:2 ir 3:1.
Baltijos moterų ledo ritulio lygoje šį sezoną žaidžia šešios komandos: „Sostinė“ ir „Klaipėda“ iš Lietuvos bei Rygos „Kurbads-Lauvas“, Rygos „Laima“, „Ozolnieki“ ir „Tukums“ iš Latvijos.
***
Salės futbolas
Lietuvos vyrų lyga
5 turas. „Radviliškis“ – „Vilnius“ 3:4, Mažeikių „Vip“ – „Kėdainiai“ 6:3, „Akmenės kraštas“ – Jonavos „Vikingai“ 8:1, Gargždų „Pramogos“ – Kauno „Žalgiris“ 0:5.
Lentelė: „Žalgiris“ – 12/4, „Akmenės kraštas“ – 12/5, „Pramogos“ – 10/5, „Radviliškis“ – 6/5, „Vilnius“ – 4/3, „Bruklinas“ – 4/4, „Vikingai“ – 4/4, „Vip“ – 3/3, „Kėdainiai“ – 0/5.
Iki šio savaitgalio nepralaimėjusių komandų rungtynėse čempiono vardą ginantis „Žalgiris“ išvykoje sutriuškino Gargždų komandą.
Gana netikėtai baigėsi Naujojoje Akmenėje vykusios rungtynės, kuriose šio miesto komanda sutriuškino praėjusio sezono vicečempionę Jonavos ekipą.
***
Krepšinis
Lietuvos lyga. 6 turas
Vilniaus „Rytas“ – Klaipėdos „Neptūnas“ 97:93. Sargiūnas 25, Bruhnke 13, Gudaitis 12, Masiulis 10, Radzevičius 9, Wiley 9, Paliukėnas 8, Walkeris 8, Lukošius 3, Stuknys 0 / Lomažas 25, Tarolis 23, Velička 10, Girdžiūnas 10, Karnikas 9, Pacevičius 6, Watermanas 6, Beručka 2, Cleary 2, Tuckeris 0, Kneižys 0. 1986 žiūrovai.
„Gargždai“ – Utenos „Juventus“ 91:74. Horvathas 17, Gailius 15, Haginsas 15, Griciūnas 12, 13 atk.kam., Mineikis 12 / Danielsas 21, Vranešas 10, Uleckas 8, Valinskas 8. 1148 žiūrovai.
Kauno „Žalgiris“ – Panevėžio „Lietkabelis“ 85:87. Francisco 21, Sirvydis 16, Tubelis 10, Wrightas 8, Ulanovas 7, Lo 6, Birutis 5, Brazdeikis 5, Sleva 4, Rubštavičius 3, Butkevičius 0 / Morrisas 27, Kullamäe 18, Rubitas 13, Maldūnas 9, Danusevičius 7, Mutičius 6, Bičkauskis 5, Lipkevičius 2, Lavrinovičius 0. 4475 žiūrovai.
Kėdainių „Nevėžis“ – „Šiauliai“ 107:93. Perkinsas 36, Chargois 16, Petersonas 16 / Reddishas 20, Kariniauskas 13, Pleikys 13, Hendersonas 11. 1248 žiūrovai.
Šį turą nežaidė „Jonava“.
Lentelė: „Žalgiris“ – 4/5, „Rytas“ – 4/5, „Lietkabelis“ – 4/6, „Neptūnas“ – 3/5, „Šiauliai“ – 3/6, „Gargždai“ – 2/5, „Nevėžis“ – 2/6, „Juventus“ – 1/5, „Jonava“ – 1/5.
Rezultatyviausi žaidėjai: Morrisas („Lietkabelis“) – 21,5 tšk., Perkinsas („Nevėžis“) – 20,8, Hardingas („Rytas“) – 18,3, Tarolis („Neptūnas“) – 17,2, Danielsas („Juventus“) – 16,4, Hendersonas („Šiauliai“) –15,2, Sargiūnas („Rytas“) – 14.
