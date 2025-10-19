Miuncheno olimpiniame parke startavo biatlono sezonas: varžėsi ir du Lietuvos sportininkai

Teisę dalyvauti supersprinto rungtyje turėjo po 60 vyrų ir moterų. Lietuva, atsižvelgiant į praėjusio sezono rezultatus, galėjo deleguoti po 1 atstovą į abejas varžybas. Į finalus, kuriuose varžėsi po 15 geriausiai kvalifikacijoje pasirodžiusių sportininkų, neprasibrovė nei Maksimas Fominas, nei Lidija Žurauskaitė.
Pirmame vyrų atrankos važiavime M. Fominas suko 4 baudos ratus (šaudymas 3+1) bei finišavo 13-as. Atrankoje nugalėjusiam suomiui Tero Seppalai visaginietis nusileido 1 min. 32,4 sek.
„Labai smagu pavažinėti toje vietoje, kur tikriausiai gyvenime daugiau nevažinėsiu. Čia olimpinis parkas, daug žmonių – tarsi pasaulio taurėje. Tikrai buvo smagu, bet sunku mėgautis, kai tokia sportinė forma“, – komentavo M. Fominas.
Lietuvos biatlono rinktinė Suomijoje jau pradėjo pirmąją treniruočių stovyklą ant sniego, tad riedslidžių startui Miunchene mūsiškiai ruošėsi su slidėmis.
„Specifinio pasiruošimo šiam startui buvo 1 procentas. Paskutinėje treniruotėje važiavau su riedučiais, padarėme pagreitėjimus ir viskas. O visą kitą laiką treniravausi kaip visi, dariau tą patį darbą. Be to, šeštadienio kelionė iš Suomijos nuo 10 val. ryto iki 23 val. vakaro irgi padarė savo“, – šyptelėjo M. Fominas.
Supersprinto finale triumfavo prancūzas Ericas Perrot (0+0+1+2). Šių metų planetos čempionas 5,7 sek. pranoko norvegą Isaką Frey‘ų (1+1+1+0) bei 8,9 sek. – vokietį Justusą Strelową (0+1+0+0).
Moterų supersprinte triumfavo 2024 metų pasaulio taurės laimėtoja italė Lisa Vitozzi (0+0+1+1). Antrą vietą iškovojo 5,9 sek. atsilikusi švedė Johanna Skottheim (1+1+0+0), trečiąją – kita Švedijos biatlonininkė Anna Magnusson (1+1+0+0).
Trečiajame kvalifikacijos važiavime L. Žurauskaitė finišavo 11-a (0+2) bei 1 min. 29,5 sek. nusileido būtent A. Magnusson.
IBU tikisi, kad „Loop One“ festivalis taps tradiciniu, o ateityje netgi taps pasaulio taurės varžybų dalimi – t. y. už pasirodymą jame būtų dalijami įskaitiniai šių varžybų taškai.
„Ar norėčiau, kad sezonas prasidėtų „Loop One“ festivaliu? Jei ruoštumėmės šioms varžyboms, gal kitaip žiūrėčiau. Bet dabar, kai atliekame pasiruošimo žiemai planą,
sunku persijungti. Čia vasaros biatlonas, o mes jau stovime ant slidžių. Man labiau patinka, kai sezoną atidarome Šjušjene (Norvegijos sezono atidarymo varžybose – aut. past.). Varžybos Miunchene buvo šou, o trasa irgi labiau tinkanti šou“, – dėstė M. Fominas.
Pirmasis pasaulio biatlono taurės sezono etapas prasidės lapkričio 29-ąją Estešunde (Švedija). Primename, kad į vasario 6–22 d. vyksiančias Milano-Kortinos olimpines žaidynes Lietuva deleguos rekordinį atletų skaičių – net aštuonis.