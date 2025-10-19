Šiurpą keliantis momentas: kovotojui po smūgio tiesiog sutraiškė nosį – įpresavo į veidą

Minėta kova trikampio ringe baigėsi vos per pirmąją minutę. W.Dermitzelio smūgis buvo toks galingas, kad tiesiogine prasme sutraiškė J.Thompkinsui nosį ir įprėsavo jos likučius į veidą.
Pradžioje teisėjas, o po to ir gydytojas buvo priversti nutraukti kovą ir paskelbti techninį nokautą. Tai buvo antroji W.Dermitzelio pergalė profesionaliose kovose bokse be pirštinių.
Po kovos nugalėtojas prisipažino jaučiantis prieštaringus jausmus: „Viena vertus, džiaugiuosi pergale, bet, kita vertus, iš karto pasijutau kaltas.
Aš tikrai sužalojau žmogų, o juk už kovotojo figūros visada stovi paprastas žmogus, turintis šeimą ir turintis gyvenimą už ringo ribų. Tačiau tokia ir yra sporto esmė: arba laimi, arba neišeini iš dvikovos“, – sakė kovotojas.
Nepaisant sėkmės, W.Dermitzelis paskelbė, kad planuoja padaryti pertrauką karjeroje, kad atsigautų.
Jis padėkojo „Lone Wolf Boxing“ treneriams ir savo sporto klubo „Valhalla Boxing“ klientams Vusteršyre, kurie atvyko jį palaikyti turnyre.