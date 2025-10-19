Lrytas Premium prenumerata tik
Šiurpą keliantis momentas: kovotojui po smūgio tiesiog sutraiškė nosį – įpresavo į veidą

2025 m. spalio 19 d. 15:48
Lrytas.lt
Video
Viena žiauriausių bokso be pirštinių akimirkų įvyko per BKB 45 – „Bristol Brawl“ turnyrą Bristolyje: Willas Dermitzelis pirmajame raunde po smūgio neatpažįstamai išdarkė Jordano Thompkinso veidą. Pats renginys įvyko rugsėjo 6-ąją, tačiau tik po mėnesio vaizdo įrašas buvo įkrautas į internetą ir jau per visas platformas surinko daugiau nei milijoną peržiūrų.
Minėta kova trikampio ringe baigėsi vos per pirmąją minutę. W.Dermitzelio smūgis buvo toks galingas, kad tiesiogine prasme sutraiškė J.Thompkinsui nosį ir įprėsavo jos likučius į veidą.
Pradžioje teisėjas, o po to ir gydytojas buvo priversti nutraukti kovą ir paskelbti techninį nokautą. Tai buvo antroji W.Dermitzelio pergalė profesionaliose kovose bokse be pirštinių.
Po kovos nugalėtojas prisipažino jaučiantis prieštaringus jausmus: „Viena vertus, džiaugiuosi pergale, bet, kita vertus, iš karto pasijutau kaltas.
Aš tikrai sužalojau žmogų, o juk už kovotojo figūros visada stovi paprastas žmogus, turintis šeimą ir turintis gyvenimą už ringo ribų. Tačiau tokia ir yra sporto esmė: arba laimi, arba neišeini iš dvikovos“, – sakė kovotojas.
Nepaisant sėkmės, W.Dermitzelis paskelbė, kad planuoja padaryti pertrauką karjeroje, kad atsigautų.
Jis padėkojo „Lone Wolf Boxing“ treneriams ir savo sporto klubo „Valhalla Boxing“ klientams Vusteršyre, kurie atvyko jį palaikyti turnyre.
