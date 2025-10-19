Lrytas Premium prenumerata tik
T. Lukminas pasaulio taurės etape nuplaukė iki bronzos

2025 m. spalio 19 d. 08:57
Lrytas.lt
Antrajame pasaulio taurės etape panevėžietis Tomas Lukminas toliau tęsia įspūdingą pasirodymą tarptautinėje arenoje, praneša ltuaquatics.com.
Po sėkmingo pasirodymo atrankoje, kur užsitikrino vietą 100 m plaukimo laisvu stiliumi finale, T. Lukminas lemiamame plaukime dar pagerino savo rezultatą ir iškovojo bronzos medalį.
Finale lietuvis distanciją įveikė per 46,23 sek. – tai ne tik naujas jo asmeninis rekordas, bet ir rezultatas, leidęs pasidalyti trečiąją vietą su amerikiečiu Brooksu Curry (46,23 sek.). Tomas finaliniuose plaukimuose buvo jauniausias sportininkas.
Tai – pirmasis Lietuvos sportininko finalas ir medalis šių metų pasaulio taurės varžybose.
Aukso medalį finale iškovojo amerikietis Jackas Alexy, kuris 100 m nuplaukė per 45,84 sek., o sidabro medaliu pasidabino kitas JAV atstovas Chrisas Guiliano (46,11 sek.).
