T. Lukminas pasaulio taurės etape nuplaukė iki bronzos

Po sėkmingo pasirodymo atrankoje, kur užsitikrino vietą 100 m plaukimo laisvu stiliumi finale, T. Lukminas lemiamame plaukime dar pagerino savo rezultatą ir iškovojo bronzos medalį.
Finale lietuvis distanciją įveikė per 46,23 sek. – tai ne tik naujas jo asmeninis rekordas, bet ir rezultatas, leidęs pasidalyti trečiąją vietą su amerikiečiu Brooksu Curry (46,23 sek.). Tomas finaliniuose plaukimuose buvo jauniausias sportininkas.
Tai – pirmasis Lietuvos sportininko finalas ir medalis šių metų pasaulio taurės varžybose.
Aukso medalį finale iškovojo amerikietis Jackas Alexy, kuris 100 m nuplaukė per 45,84 sek., o sidabro medaliu pasidabino kitas JAV atstovas Chrisas Guiliano (46,11 sek.).