Tragiškai žaidusios Lietuvos rankininkės sugėrė Švedijos sutriuškinimą

Šeimininkėms labai prastai susiklostė Šiaulių arenoje vykusių rungtynių pradžia. Lietuvės net 10 min. negalėjo pelnyti įvarčio ir leido varžovėms iškart atitrūkti 10:0. Švedės ir toliau didino persvarą ir įpusėjus rungtynėms pirmavo 21:7. Po pertraukos vaizdas aikštelėje ne itin pasikeitė. Švedijos rinktinė toliau dominavo ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Lietuvos rankininkėms labai sunkiai sekėsi įveikti varžovių vartininkes. Šeimininkės prametė net 31-ą metimą, tuo tarpu švedės – vos 10-imt.
Švedijos rinktinės vartininkės Filippa Idehn atrėmė net 14 metimų iš 26-ių (54 proc.), Johanna Bundsen – 5-is iš 13-os (38 proc.). Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Clara Lerby, pelniusi 8 įvarčius, Nathalie Hagman įmetė 6 įvarčius, Elin Viktoria Hansson ir Clara Petersson Bergsten – po 5.
Lietuvos rinktinei Gabija Pilikauskaitė pelnė 6 įvarčius, Rita Rakauskienė – 4, Aušra Arciševskaja – 3, Vakarė Damulevičiūtė – 2, Dominyka Andronik, Singrida Kulikovaitė, Mantė Voskresenskaja, Greta Rinkevičiūtė ir Amelija Selivončikaitė – po 1. Lietuvos rinktinės vartininkė Evita Žilionytė atrėmė 6-is metimus iš 35-ių (17 proc.).
Pirmose Europos čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktinė svečiuose 33:42 pralaimėjo serbėms ir taškų kol kas neiškovojo.
Antrą pergalę iškovojusios švedės su 4 taškais pirmauja atrankos grupėje. Kitose grupės rungtynėse sekmadienį vakare susitinka taškų neturinčios ukrainietės ir 2 taškus surinkusios serbės.
Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos bei keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios rinktinės.
Kovas Europos čempionato atrankos turnyre Lietuvos rankininkės atnaujins jau kitais metais. Lietuvės kovo mėnesį namuose ir svečiuose dukart iš eilės susitiks su Ukrainos rinktine.