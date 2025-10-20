Skaudi žinia: būdamas vos 29-erių mirė JAV šachmatų didmeistris

Žinią apie netikėtą jo mirtį pirmadienį pranešė Šarlotės šachmatų centras.
D.Naroditsky žaisti šachmatais išmoko būdamas šešerių. Pirmasis jo mokytojas buvo iš Ukrainos kilęs žydiškų šaknų turintis tėvas.
2007 metais jaunasis šachmatininkas laimėjo Šiaurės Kalifornijos K-12 šachmatų čempionatą. Su šia pergale jis tapo jauniausiu visų laikų šio turnyro laimėtoju.
Sparčiai karjeros laiptais kilusiam talentui 2013 metais buvo suteiktas šachmatų didmeistrio vardas. Tąsyk jam buvo 18 metų.
D.Naroditsky ne kartą spindėjo ir pasaulio greitųjų šachmatų čempionatuose.
Pagal paskutinįjį FIDE reitingą amerikietis užėmė 2619-ąją vietą.