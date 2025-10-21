„Šviesos“ rankininkams Europos taurės burtai buvo rūstūs – laukia dvikova su favoritais iš Norvegijos

„Šviesos“ rankininkų varžovu tapęs Sandefjordo „Runar“ – vienas iš pajėgiausių klubų, kurie žaidžia trečiajame pagal rangą Europos turnyre.
Šio dešimtmečio pradžioje „Runar“ jau du kartus trūko labai nedaug, kad iškovotų Europos taurę. 2023 ir 2025 metais Sandefjordo komanda duakrt iškrito šio turnyro pusfinalyje. Užpernai ant finalo slenksčio „Runar“ komandą sustabdė kitas Norvegijos klubas „Nærbø“, šių metų pavasarį – Skopjės „Alkaloid“.
„Runar“ klubo aukso laikotarpis buvo praėjusio amžiaus pabaigoje, kuomet Sandefjordo ekipa keturis kartus tapo Norvegijos čempione (1994, 1995, 1996 ir 2000 m.). Pastaraisiais metais rezultatai prastesni, o labiausiai „Runar“ pasižymi tuo, kad patiria nesėkmes lemiamoje sezono dalyje. 2022–2025 metais Norvegijos lygos reguliariajame sezone „Runar“ keturis kartus iš eilės užėmė trečiąją arba ketvirtąją vietą, tačiau net tris kartus, turėdama aikštės pranašumą, pralaimėjo ketvirtfinalio seriją. Į pusfinalį „Runar“ rankininkai pateko tik 2023 metais.
Praėjęs Norvegijos lygos sezonas nebuvo išimtis. Nors „Runar“ reguliariajame sezone užėmė trečiąją vietą, ketvirtfinalyje pripažino „Arendal“ klubo pranašumą.
Šį rudenį Sandefjordo komanda, kurią treniruoja buvęs ilgametis Norvegijos rinktinės kapitonas Bjarte Myrholas, šalies pirmenybes pradėjo vidutiniškai. „Runar“ per šešerias rungtynes iškovojo 6 taškus ir užima septintąją vietą tarp 14 komandų.
Tuo tarpu Europos taurės antrajame etape „Runar“ rankininkams nekilo jokių sunkumų. Sandefjordo ekipa spalio viduryje dukart 45:26 (išvykoje) ir 44:29 (namie) sutriuškino „Viljandi“ komandą iš Estijos.
„Šviesa“ ir „Runar“ susitiks lapkričio 15–16 ir 22–23 dienomis. Pirmosios rungtynės numatomos 66 tūkstančius gyventojų turinčiame Sanderfjorde, atsakomosios – Vilniuje.
„Šviesa“ į trečiąjį etapą pateko laimėjusi antrojo etapo mačą su Ukrainos čempionu Zaporižės „Motor“. Vilniečiai pirmąsias rungtynes namie laimėjo 31:25, atsakomąsias rungtynes Slovakijos mieste Michalovcuose pralaimėjo daug mažesniu skirtumu 24:26.
Kovą Europos taurės turnyre taip pat tęsianti Estijos čempionė Pylvos „Serviti“ trečiajame etape žais su Karjos BK-46 komanda iš Suomijos.
Burtai nenuliūdino ir Rumunijos lygos lyderės „Buzău“ komandos, kuriai atstovauja Lietuvos rinktinės rankininkas Gabrielius Virbauskas. „Buzău“ susitiks su Tel Avivo „Makabi“ klubu. Tikėtina, kad „Buzău“ ir „Makabi“ abejas rungtynes žais Rumunijoje.