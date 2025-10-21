A.Tichonovą absurdams pramušė komentuojant biatlonininkų situaciją su 2026 metų žiemos žaidynėmis portalui odds.ru. Vienas iš Vladimiro Putino pakalikų ir uolus Z patriotas išreiškė mintį, kad skandinavai dabar „miršta skurde“ ir paragino Kremliaus diktatorių imtis veiksmų, jog Rusija taptų pasaulio valdove.
„Blaivus protas turi nugalėti ir rusams bei baltarusiams pagaliau turėtų būti leista dalyvauti visų lygių varžybose. Kas ten labiausiai prieš? Skandinavai?
Jie nėra visas sporto pasaulis. Be to jie pats nekenčia savęs. Visą laiką jie skundžiasi, kad jų rengiamos varžybos neatsiperka.
Bet tai todėl, kad jie tik kaupia turtus, bet miršta skurde, neišleisdami savo turimų turtų. Kaip ir europiečiai.
Taip yra todėl, kad pas juos neegzistuoja konkurencija. Turime priešintis skandinavams: jie bando grumtis su sunkiasvore Rusija.
Mums atsibodo jų triukšmas – raginu Rusiją nustoti šokti pagal kitų dūdelę. Laikas Rusijai valdyti pasaulį, tada būsime gerbiami.
Šiuo metu aplink bandome visus kažkuo įtikinti, bet kartu ir negyvename geriausio savo gyvenimo“, – mėtėsi frazėmis A. Tichonovas.
Anksčiau šis rusas agresyviai puolė prieš agresoriaus šalį pasisakiusią Švedijos biatlono federaciją, grasindamas jiems žodžiais apie raketas „Orešnik-2“.
„Niekšai. Jiems reikia priminti Čiudo ežerą ir kautynes, kur jie nuskendo. Tegul jie balso nekelia prieš Rusiją, antraip atskris „Orešnik-2“ ir jų ir nebus“, – grasino A.Tichonovas.
Rusijos biatloninkams tarptautinėje arenoje draudžiama startuoti nuo 2022 metų vasario, kai V.Putino įsakymu šios vasltybės armija užpuolė Ukrainą.