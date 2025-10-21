Asmeninių rekordų lietus Vestmonte: T. Lukminas – tarp prizininkų

Trečiasis šio sezono „World Aquatics“ pasaulio plaukimo taurės 25 m baseine etapas vyks spalio 23–25 dienomis Toronte (Kanada).
Asmeninius karjeros rekordus T. Lukminas pagerino visose rungtyse, kuriose dalyvavo. 50 m laisvu stiliumi panevėžietis distanciją įveikė per 21,56 sek. (naujas asmeninis rekordas) ir užėmė 16-ąją vietą. Atrankoje greičiausias buvo Dylanas Carteris (20,97 sek.).
200 m laisvu stiliumi Tomas nuplaukė per 1 min. 44,31 sek. (naujas asmeninis rekordas) ir užėmė 17-ąją vietą. Atrankoje greičiausias buvo Chrisas Guiliano (1 min. 42,13 sek.), o pasaulio rekordininkas Lukas Hobsonas finišavo trečias (1 min. 42,55 sek.).
Vis dėlto geriausią pasirodymą T. Lukminas surengė plaukdamas 100 m laisvu stiliumi. Atrankoje jis nusileido tik čempiono vardą vėliau iškovojusiam Jackui Alexy ir antru rezultatu pateko į vakare vykusį finalą.
Finale panevėžietis distanciją įveikė per 46,23 sek. (naujas asmeninis rekordas) ir užsitikrino vietą ant podiumo – trečiąją vietą pasidalijo su amerikiečiu Brooksu Curry. Čempionu tapo Jackas Alexy (45,84 sek.), o antrąją vietą iškovojo Chrisas Guiliano (46,11 sek.).
Vilnietė Patricija Kondraškaitė plaukdama 50 m laisvu stiliumi distanciją įveikė per 25,13 sek. ir užėmė 21-ąją vietą tarp 44 rungtyje dalyvavusių sportininkių. Iki asmeninio karjeros rekordo, pasiekto 2024 m. Lietuvos plaukimo čempionate Vilniuje (24,94 sek.), jai pritrūko vos 0,19 sek.
Atrankos plaukimą (50 m laisvu stiliumi) laimėjo australė Alexandria Perkins (23,78 sek.), o finale čempione tapo lenkė Katarzyna Wasick (23,30 sek.). Sidabrą iškovojo atrankos lyderė A. Perkins (23,45 sek.), o bronzos medaliu pasipuošė australė Mollie O’Callaghan (23,81 sek.).
Patricija šiame etape dar startavo dvejose rungtyse – 100 m laisvu stiliumi nuplaukė per 55,36 sek. ir užėmė 33-ią vietą, o 50 m peteliške finišavo per 26,84 sek. ir pasidalijo 16-ąją vietą su kanadiete Matea Gigovic. Atrankoje nepralenkiama buvo pasaulio rekordininkė Gretchen Walsh (24,26 sek.).
Jokūbas Keblys startavo 50 ir 100 m laisvu stiliumi rungtyse. 50 m distanciją panevėžietis įveikė per 21,64 sek. (naujas asmeninis rekordas) ir užėmė 18-ąją vietą, nuo T. Lukmino atsilikdamas vos 0,08 sek. 100 m laisvu stiliumi J. Keblys finišavo per 48,51 sek. (naujas asmeninis rekordas) ir užėmė 33-ią vietą.
Pasaulio universitetų žaidynėse šįmet J. Keblys iškovojo bronzą, plaukiant 50 m laisvu stiliumi.
Saverio Multinas šiame etape dalyvavo visuose plaukimuose peteliške. 50 m distanciją jis įveikė per 24,77 sek. ir užėmė 40-ąją vietą, 100 m – per 54,18 sek. ir buvo 25-as, o 200 m peteliške – per 2 min. 02,79 sek., kas jam pelnė 19-ąją vietą.
Geriausius savo karjeros rezultatus šiose rungtyse lietuvis yra pasiekęs anksčiau: 50 m peteliške – šių metų balandį Šveicarijos klubų čempionate (24,26 sek., sidabro medalis), 100 m peteliške – 2023 m. (53,39 sek.), o 200 m – 2022 m. Druskininkuose vykusiame Lietuvos plaukimo čempionate (1 min. 59,00 sek.).