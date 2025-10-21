Lietuvos tinklinio čempionės – atjaunėjusios, bet ne mažiau ambicingos

Nors startas aukštesniame lygyje nėra lengvas, vilniečių treneris Kęstutis Galdikas tiki savo komanda ir neabejoja, kad ji tobulės su kiekviena šio sezono savaite.
Savaitgalį Vilniuje įvyko Lietuvos čempionato finalo pakartojimas. Šįkart VMSM „Sostinės tauras-VTC“ 1–3 (22:25, 22:25, 25:22, 10:25) nusileido nugalėtojų titulą pasiryžusioms susigrąžinti „Kauno-VDU“ tinklininkėms.
Vilniaus komandai 15 taškų pelnė Diana Ivčenkaitė, 11 – Barbora Rakauskaitė, o Kauno ekipoje rezultatyviausiai žaidė Martyna Paukštytė (16 tšk.), Miglė Šidlauskaitė (15 tšk.) bei Roberta Gabulaitė (11 tšk.).
„Faktas, kad po triumfo praėjusiame sezone komandą palikus lyderėms, buvo sunku suformuoti ekipą. Prisijungė daug jaunų žaidėjų, kurios neturi patirties moterų lygoje. Dėl to mūsų žaidimas yra kol kas toks, koks yra. Visgi matome savo bėdas, taisome klaidas ir dirbame kryptingai. Išmokinsime jaunimą žaisti, atgausime varžybinį mentalitetą ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Mūsų minimalus planas – patekti į Baltijos lygos aštuntuką, o vidutinis planas – į ketvertuką. Lietuvos čempionate vėl norėtume žaisti finale“, – pasakojo VMSM „Sostinės tauro-VTC“ treneris K. Galdikas.
Treneris neslepia, kad vis dar vyksta optimaliausios sudėties paieška, todėl dar reikia nemažai laiko susižaidimui. Pasak jo, jaunoms merginoms buvo nemažas šokas, kai teko sezoną pradėti Latvijoje ir Estijoje prieš stiprias moterų komandas didelėse salėse.
„Jaunos merginos pamatė ir išgirdo būgnus, todėl jau tada, galima sakyti, rungtynės mums ir pasibaigė. Jos iš U17 lygio iškart pateko į moterų lygmenį. Tam reikia pereinamojo laikotarpio“, – pabrėžė K. Galdikas.
Po praėjusio sezono Vilniaus klubą paliko į aukščiausią Austrijos lygą išvykusi Karina Vilkicka, taip pat Arina Petuchova ir Anastasija Jesipenko, kurios legionierių karjeras pradėjo Italijoje. K. Galdiko nestebina šių žaidėjų progresas.
„Didelis skirtumas tarp žaidėjų, kurios treniruojasi keturis kartus per savaitę, bei tų, kurios tą daro devynis kartus, kaip Ozo sporto gimnazijoje. Žinoma, daug ką lemia ir rungtynių skaičius aukštesniame lygyje. Karina, Arina ir Anastasija, išvykusios į užsienį, iškart tapo savo komandų lyderėmis. Buvo nuspręsta pradėti ne nuo aukščiausio lygio, o nuo tokio, kur jos galėtų tapti lyderėmis ir būti pastebėtos, taip pradėdamos kilti aukštyn. Jos gauna daug žaidimo laiko ir, manau, greitai kils karjeros laiptais, – pabrėžė K. Galdikas. – Iš esmės visą jų progresą lėmė didesnis treniruočių krūvis. Ozo sporto gimnazijoje sportuoja ribotas kiekis žaidėjų, dirbame per dvi aikšteles su dviem treneriais. Kaip vienas krepšininkas yra pasakęs – „gailiuosi, kad dirbau tik dvigubai daugiau už kitus, o ne trigubai“. Kuo daugiau dirbsi, tuo greičiau ateis rezultatai.“
Baltijos lygoje vyrų arba moterų komandą iš Vilniaus galima išvysti po gana ilgos pertraukos. Nepaisant to, tikėtis kažko daugiau sunku, nes, trenerio nuomone, Lietuvos sostinei tinklinis yra neįdomus.
„Būtų smagu, jei miestas prisidėtų prie tinklinio, bet, deja, šis sportas miestui nelabai rūpi. Džiugu, kad VMSM „Sostinės tauro“ mokykla rado finansavimą ir suteikė mums galimybę dalyvauti Baltijos lygoje, bet pats miestas mums neskiria nieko. Prie mūsų veiklos šiek tiek prisideda Ozo gimnazija, taip pat VTC klubas, o pagrindinis rėmėjas – VMSM „Sostinės tauras“. Būtų džiugu, jei miestas norėtų turėti savo reprezentacinę tinklinio komandą, nes tai leistų pasistiprinti vyresnėmis žaidėjomis. Dabar turime tik vieną žaidėją, kuri yra baigusi mokyklą. Visos kitos yra moksleivės. Tuo tarpu Baltijos lygoje, be U18 rinktinių, dalyvauja profesionalios komandos, kurios moka atlyginimus bei dalyvauja Europos turnyruose“, – aiškino K. Galdikas.
Savaitgalį Baltijos moterų tinklinio lygoje vyks dar du lietuviški derbiai.
Penktadienį vakare, 20.15 val. VDU V. Adamkaus sporto centre „Kaunas-VDU“ susitiks su Europos pirmenybėms besiruošiančia Lietuvos U18 rinktine. Šeštadienį 14.30 val. Kaune įvyks Lietuvos U18 rinktinės bei VMSM „Sostinės tauro-VTC“ akistata.