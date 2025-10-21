Žinomo plaukiko mirties aplinkybes vis dar gaubia paslaptis: paskutinės linksmybės naktiniame klube ir kvaišalų šešėlis

„Vakarų ekspresas“ rašė, kad ilgamečio uostamiesčio „Gintaro“ sporto centro sportininko, Lietuvos plaukimo meistro Martin Tretjak gyvybė užgeso šių metų spalio 11 d.
Jaunas vyras be gyvybės požymių tądien vakarėjant rastas savo namuose, vieno Mogiliovo gatvės daugiabučio namo bute.
Į plaukiko namus iškviesta greitosios medicininės pagalbos brigada, tačiau medikai jau niekuo padėti negalėjo.
Apie 17.05 val. konstatuota M. Tretjak mirtis. Ant klaipėdiečio kūno išorinių smurto žymių nepastebėta.
Plaukiko namuose aptiktas netikėtas radinys, kuris sudomino teisėsaugininkus.
Bute rasta augalinės kilmės medžiaga. Įtariama, kad tai yra narkotinė medžiaga marihuana – kanapės ir jų dalys.
Kokia tai tiksliai medžiaga, paaiškės ekspertams ją ištyrus.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, įtariama, kad prieš mirtį M. Tretjak galėjo parūkyti „žolės“.
Teigiama, kad naktį iš spalio 10 d. į spalio 11 d. (iš penktadienio į šeštadienį) klaipėdietis lankėsi viename uostamiesčio naktiniam klube.
Pareigūnai aiškinasi, ar jaunas vyras jame galėjo vartoti alkoholį.
Taip pat ir tai, ar jis lemtingą naktį negalėjo svaigintis ir kokiomis nors narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Po M. Tretjak mirties Klaipėdos apskrities VPK pradėti du ikiteisminiai tyrimai – dėl žmogaus mirties priežasties nustatymo ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Teisėsaugininkai laukia kol bus atlikta M. Tretjak mirties priežastį atskleisianti teismo medicinos ekspertizė.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, dėl didelio teismo medicinos ekspertų užimtumo, jos išvados galima tikėtis lapkričio mėnesio pirmoje pusėje.