Įspūdinga: elitiniame paplūdimio tinklinio turnyre PAR – net trys Lietuvos moterų komandos

Iki šio „Elite“ serijos turnyrų pagrindinėse varžybose yra dalyvavusios tik Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos Keiptaune iškart pateko į pagrindines varžybas pagal reitingą. A grupės pusfinalyje pasaulio čempionatui besiruošiančios M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su italėmis Claudia Scampoli ir Giada Bianchi.
Dvi Lietuvos poros sėkmingai įveikė kvalifikaciją. Praėjusią savaitę „Challenge“ turnyre Filipinuose sidabro medalius iškovojusios Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2–0 (21:5, 21:3) sutriuškino PAR atstoves Lucianą Pierangeli ir Simone Sittig.
Ievos Vasiliauskaitės ir Erikos Kliokmanaitės duetas kvalifikacijoje 2–0 (21:13, 21:18) įveikė slovėnes Živą Javornik ir Tajdą Lovsin.
I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pagrindinėse varžybose pateko į F grupę, kurios pusfinalyje susitiks su vokietėmis Sandra Ittlinger ir Anna-Lena Grune.
Tuo tarpu I. Vasiliauskaitė ir E. Kliomanaitė C grupės pusfinalyje išmėgins jėgas su Europos čempionato prizininkėmis vokietėmis Svenja Muller ir Cinja Tillmann.
Pagrindinėse varžybose dalyvaus po 24 vyrų ir moterų komandas.
Bendrą turnyro Keiptaune prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.
Tinklinispaplūdimio tinklinisMonika Paulikienė
