Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasKitos naujienos

Įspūdinga: elitiniame paplūdimio tinklinio turnyre PAR – net trys Lietuvos moterų komandos

2025 m. spalio 22 d. 17:28
Lrytas.lt
Trečiadienį Keiptaune (PAR) prasidėjo aukščiausio lygio „Beach Pro Tour Elite“ serijos paplūdimio tinklinio turnyras. Pirmą kartą istorijoje pagrindinėse moterų varžybose dalyvaus net trys Lietuvos komandos.
Daugiau nuotraukų (2)
Iki šio „Elite“ serijos turnyrų pagrindinėse varžybose yra dalyvavusios tik Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos Keiptaune iškart pateko į pagrindines varžybas pagal reitingą. A grupės pusfinalyje pasaulio čempionatui besiruošiančios M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su italėmis Claudia Scampoli ir Giada Bianchi.
Dvi Lietuvos poros sėkmingai įveikė kvalifikaciją. Praėjusią savaitę „Challenge“ turnyre Filipinuose sidabro medalius iškovojusios Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2–0 (21:5, 21:3) sutriuškino PAR atstoves Lucianą Pierangeli ir Simone Sittig.
Ievos Vasiliauskaitės ir Erikos Kliokmanaitės duetas kvalifikacijoje 2–0 (21:13, 21:18) įveikė slovėnes Živą Javornik ir Tajdą Lovsin.
I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pagrindinėse varžybose pateko į F grupę, kurios pusfinalyje susitiks su vokietėmis Sandra Ittlinger ir Anna-Lena Grune.
Tuo tarpu I. Vasiliauskaitė ir E. Kliomanaitė C grupės pusfinalyje išmėgins jėgas su Europos čempionato prizininkėmis vokietėmis Svenja Muller ir Cinja Tillmann.
Pagrindinėse varžybose dalyvaus po 24 vyrų ir moterų komandas.
Bendrą turnyro Keiptaune prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.
Tinklinispaplūdimio tinklinisMonika Paulikienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.