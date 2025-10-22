Italijoje debiutavusi tinklininkė A. Petuchova: „Buvo labai įdomu, kas manęs laukia“

Pirmą pergalę Italijos moterų „Serie B“ pirmenybėse iškovojo „Pallavolo Crotone“ komanda su Arina Petuchova. Ji antrojo turo rungtynėse L grupėje namuose 3–0 (25:18, 25:20, 25:23) nugalėjo „Panormus Terrasini“ klubą.
A. Petuchova, kuri į Italiją persikėlė iš Lietuvos čempionės VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komandos, neslepia, kad priprasti prie žaidimo tinklinio šalyje reikia laiko, tačiau ji džiaugiasi, kad turi galimybę pradėti legionierės karjerą.
„Pirma savaitė Italijoje buvo pilna įspūdžių, buvo labai įdomu, kas manęs laukia, kokia komanda, treneriai, miestas ir taip toliau. Pirmosios rungtynės buvo sunkios, nes labai pergyvenau ir buvau sukaustyta, tačiau mes laimėjome. Manau, kad mano žaidimas buvo vidutinis, tikrai galiu geriau, – kalbėjo A. Petuchova. – Turiu sutartį su agente, kuri ieškojo man klubo, o aš tiesiog turėdavau siųsti video su savo žaidimų epizodais. Vilniuje tikrai užtenka sąlygų tobulėti, nes čia yra didelė Savanorių sporto arena, kur visada treniruodavomės per kelias aikšteles vienu. Žinoma, svarbiausia sąlyga, kurią turėjome, buvo mūsų treneriai Kęstutis Galdikas ir Asta Jansonienė. Būtent jie yra pagrindinė priežastis, kodėl pasiekiau tokių rezultatų. Jų atsidavimas, darbas ir tikėjimas mumis leido mums tapti tokiomis žaidėjomis, kokiomis esame šiandien.“
Tiesa, A. Petuchova prisipažino, kad „Pallavolo Crotone“ tikėjosi kur kas geresnių sąlygų ir trenerių kompetencijų, todėl tuo pasidžiaugti kol kas negali.
Buvusi A. Petuchovos komandos draugė Vilniuje Anastasija Jesipenko „Serie B“ lygos H grupėje patyrė pirmąją nesėkmę, su „Futura Terracina 92“ ekipa išvykoje 0–3 (17:25, 16:25, 14:25) nusileidusi Romos „Ferraro Volley“ tinklininkėms.
Dar viena Lietuvos čempionė su Vilniaus ekipa Karina Vilkicka pripažinta geriausia rungtynių žaidėja, o jos atstovaujama „ASKO Volksbank Purgstall“ iškovojo pirmąją pergalę Austrijos aukščiausioje lygoje.
„ASKO Volksbank Purgstall“ tinklininkės trečiojo turo rungtynėse savo aikštėje 3–2 (20:25, 25:17, 24:26, 29:27, 18:16) palaužė „UNIONvolleys Bisamber Hollabrunn“ komandą.
K. Vilkicka buvo tikras komandos cementas aikštėje ir taip pat pasižymėjo 7 taškais.
Ši pergalė leido „ASKO Volksbank Purgstall“ (2 tšk.) ekipai pakilti į aštuntąją vietą.
Dvejas rungtynes Prancūzijos moterų tinklinio čempionate sužaidė Rūtos Staniulytės atstovaujama „Le Cannet“ komanda.
Antrojo turo rungtynėse ši ekipa namuose 0–3 (15:25, 17:25, 25:27) nusileido „Vandoeuvre Nancy“ tinklininkėms. Lietuvė žaidė pirmuose dviejuose setuose ir pelnė 2 taškus.
Trečiajame susitikime „Le Cannet“ išvykoje 3–2 (25:18, 25:19, 23:25, 18:25, 15:13) palaužė „Terville Florange“ klubą. R. Staniulytė prie pergalės prisidėjo 3 taškais ir vienu rezultatyviu bloku.
Su 5 taškais „Le Cannet“ turnyro lentelėje užima penktąją vietą.
Graikijos moterų tinklinio pirmenybės pergale pradėjo „A.O.N.S. Milon“ komanda, kurią šią vasarą papildė Monika Šalkutė-Huchon. Lietuvė iškart tapo viena komandos lyderių, o ši ekipa svečiuose dramatiškai 3–2 (16:25, 25:16, 25:19, 25:27, 17:15) įveikė Salonikų PAOK klubą.
M. Šalkutė-Huchon buvo antra pagal rezultatyvumą savo ekipoje ir pelnė 17 taškų.
JAV studentų (NCAA) III divizione kovojanti „Swarthmore College Athletics“ komanda su Aiste Bardauskaite namuose 2–3 (23:25, 25:23, 27:25, 20:25, 9:15) nusileido „WM. Paterson“ ekipai.
Lietuvė šiame susitikime pelnė 9 taškus.