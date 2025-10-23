Lietuviai Baltijos džiudžitsu čempionate iškovojo įspūdingą kiekį medalių

Turnyre Lietuvos atstovai pasirodė įspūdingai – jie iškovojo 86 aukso, 70 sidabro ir 29 bronzos medalius, o tarp nugalėtojų ryškiausiai žibėjo „Yamasaki BJJ Lietuva“ komanda, kuri dominavo įvairiose amžiaus grupėse ir meistriškumo lygiuose.
Varžybas organizavo AJP Tour kartu su sporto klubu „Faiteris“ bei Lietuvos graplingo federacija. Kovos vyko tiek disciplinoje su kimono (GI), tiek be kimono (NO-GI), todėl atletai turėjo galimybę parodyti savo įgūdžius įvairiose profiliuose. Turnyre ne tik išbandyta sportininkų technika, bet ir skatintas bendruomeniškumas – jauni ir patyrę kovotojai keitėsi patirtimi, mokėsi vieni iš kitų ir kūrė naujus tarpusavio ryšius.
Jaunieji kovotojai ne tik laimėjo medalius, bet ir įrodė, kad Lietuvos BJJ jaunimas sparčiai auga ir jau dabar gali sėkmingai konkuruoti su stipriausiais Baltijos regiono klubais. Baltijos šalių čempionų vardus iškovojo:
- Trojus Miliauskas („Mascarhenas komanda Klaipėda“),
- Adomas Simboras („A-Force BJJ tarptautinė“),
- Gustas Zimnickas („Yamasaki Lietuva“),
- Leonardas Dos Santos Katana („Mascarhenas komanda Klaipėda“),
- Martynas Paulauskas („A-Force BJJ tarptautinė“),
- Erikas Stefanovič („Yamasaki Lietuva“),
- Emilis Simoliūnas („Yamasaki Lietuva“),
- Benediktas Paulauskas („A-Force BJJ tarptautinė“),
- Nikita Pukianec („Yamasaki Lietuva“),
- Vasilijus Pigarevas („Roger Gracie akademija Klaipėda“),
- Titas Ilgas („Mascarhenas komanda Klaipėda“),
- Naglis Sakalauskas („Yamasaki akademija“),
- Jokūbas Smirnovas („Yamasaki akademija“),
- Emilijus Zubanovas („Yamasaki akademija“),
- Nedas Šilkauskas („Yamasaki Lietuva“),
- Darjana Tuchto („Yamasaki akademija“),
- Ieva Binderytė („Yamasaki Lietuva“),
- Alesandra Pigareva („Roger Gracie akademija Klaipėda“),
- Anastasija Gladyseva („Yamasaki Lietuva“),
- Simona Pakulytė („Roger Gracie akademija Klaipėda“),
- Rūta Kulikauskaitė („Yamasaki Lietuva“).
Suaugusiųjų grupėse Lietuvos sportininkai taip pat įrodė aukštą meistriškumo lygį. Tarp įspūdingiausių pasirodžiusių buvo Marius Vyšniauskas ir Andrejus Rybinas, pelnę aukso medalius tiek disciplinoje su kimono, tiek be kimono.
Be šio dueto Baltijos čempionais tapo: Saulius Lukošius („Mascarhenas komanda Klaipėda“), Vladislavas Stefanovič („Yamasaki Lietuva“), Mantas Gudiškis („Yamasaki Lietuva“), Danielius Tunkevič („Yamasaki Lietuva“), Albertas Kašėta („Yamasaki Lietuva“).
„Džiaugiuosi matydamas, kaip sparčiai auga mūsų sportininkų meistriškumas ir klubų įsitraukimas į tarptautinius turnyrus. Šie rezultatai rodo, kad judame teisinga kryptimi“, – sakė Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.
Organizacijos vadovas atkreipė dėmesį, kad turnyrai kaip AJP Tour padeda Lietuvos atletams ne tik įvertinti savo techniką, bet ir susipažinti su tarptautiniais standartais.
„Vos per kelerius metus AJP Tour Lietuvoje rado savo vietą ir tapo laukiamu įvykiu. Tai rodo, kad graplingas ir BJJ mūsų šalyje sparčiai populiarėja, o Lietuvos sportininkai yra pasirengę kovoti su stipriausiais Europos atletais“, – pridūrė K. Smirnovas.
Artimiausias tarptautinės graplingo federacijos renginys – lapkričio 15 dieną Šiauliuose įvyksiantis Europos graplingo čempionatas.