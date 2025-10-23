Konferencija
M. Paulikienė ir A. Raupelytė pergale pradėjo „Elite“ serijos turnyrą PAR

2025 m. spalio 23 d. 19:23
Pirmą sykį istorijoje net trys Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio komandos pradėjo kovas to paties „Beach Pro Tour Elite“ serijos turnyro pagrindinėse varžybose.
Keiptaune (PAR) vykstančiame turnyre pergalingai startavo pasaulio čempionatui besiruošiančios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos A grupės pusfinalyje 2–0 (21:15, 21:17) nugalėjo itales Claudią Scampoli ir Giadą Bianchi.
Dėl pirmosios vietos grupėje bei tiesioginio kelialapio į antrąjį atkrintamųjų varžybų etapą lietuvė žais su aukščiausią reitingą turnyre turinčiomis brazilėmis Thamela Coradello ir Victoria Lopes Pereira. Jos šiemet yra laimėjusios du „Elite“ serijos turnyrus, o dar dviejuose pasiekė finalą.
Savo grupių pusfinalius pralaimėjo „Elite“ turnyrų pagrindinėse varžybose debiutavusios dvi Lietuvos poros.
F grupės pusfinalyje Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 0–2 (16:21, 18:21) pralaimėjo pajėgioms vokietėms Sandrai Ittlinger ir Annai-Lenai Grune.
Dėl trečios vietos grupėje bei paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas Lietuvos sportininkės žais su estėmis Heleene Hollas ir Liisa Remmelg.
C grupės pusfinalyje Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė metė rimtą iššūkį Europos čempionato prizininkėms vokietėms Svenjai Muller ir Cinjai Tillmann, bet galiausiai turėjo pripažinti jų pranašumą 1–2 (19:21, 22:20, 7:15).
Dėl trečios vietos bei išlikimo turnyre lietuvės žais su čekėmis Kylie Neuschaeferova ir Martina Maixnerova.
Bendrą turnyro Keiptaune prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.
