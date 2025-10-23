Pasaulinė teniso trenerių konferencija: iš Pietų Afrikos į Vilniuje vyksiantį renginį – ir autobusais

Vilniuje planuojama sulaukti 700 trenerių ir specialistų iš viso pasaulio, o patirtimi su jais dalinsis maždaug 100 lektorių ir ekspertų.
„Pastaraisiais metais Vilniuje organizavome daug įvairių renginių, varžybų, mus lankė garbūs svečiai. Kalbu apie Daviso ir Billie Jean King taurių varžybas, ATP Challenger serijos turnyrus, pačios Billie Jean King apsilankymą, JAV teniso žvaigždyno vizitą. Tačiau organizacine prasme ITF Pasaulinė trenerių konferencija yra turbūt pats sudėtingiausias projektas“, – sako Lietuvos teniso sąjungai (LTS), padedančiai ITF organizuoti šį renginį, ir „SEB arenai“ vadovaujantis Ramūnas Grušas.
– Ar ši konferencija – didžiausias Lietuvos teniso sąjungos organizuojamas renginys šiemet?
– Taip. Ir sudėtingiausias organizacine, technine, įvairių paslaugų prasme. Kalbame apie daugiau nei 700–800 žmonių grupę, kuriems reikia sukurti darbo sąlygas, juos apgyvendinti, pamaitinti, užtikrinti logistiką.
Taip pat būtina paminėti „SEB arenos“, kuri iš vieno didžiausių uždarų teniso aikštynų Europoje kelioms dienoms virs moderniu konferencijos centru, transformaciją. Centrinis arenos kortas virs 700 vietų konferencijos sale, šalia bus įrengtos dar 5 mažesnės salės, ekspozicijų erdvė, kavinė.
Aš manau, kad ši konferencija yra ne tik didžiausias mūsų teniso metų renginys, tačiau ir vienas didžiausių panašaus pobūdžio šių metų projektų Vilniuje ir Lietuvoje.
– Į Vilnių atvyks ir ITF prezidentas Davidas Haggerty.
– Tai tik parodo, kokia svarbi Tarptautinei teniso federacijai yra Pasaulinė trenerių konferencija. Tai antrasis pono Haggerty apsilankymas Lietuvoje, prieš kelis metus jis pagerbė mus Lietuvos teniso šimtmečio šventėje.
ITF prezidentas neapsiribos vien Pasauline konferencija. Jis labai domisi mūsų teniso aktualijomis, šalies sporto politika, tad jo laukia susitikimai su Seimo pirmininku, Vilniaus miesto meru.
– Kodėl būtent Vilnius buvo pasirinktas šio renginio šeimininku šiemet?
– Šį ITF pasirinkimą lėmė kelios priežastys. Pirma, turime puikiai tenisui ir tokiems renginiams tinkamą infrastruktūrą – „SEB areną“. Antra, puikias bendradarbiavimo ir bendro darbo su ITF patirtis. Pavyzdžiui, Vilnius ITF būstinėje Londone jau žinomas kaip vieta, kurioje galima rengti Daviso ar Billie Jean King taurių varžybas, jei jos, dėl vienų ar kitų priežasčių, turi vykti neutralioje vietoje. Trečia, subūrėme patyrusią ir ITF vertinamą komandą, gebančią spręsti pačius sudėtingiausius uždavinius.
Aišku, pasirinkimą šiek tiek lėmė ir geografija. Prieš du metus šis renginys vyko Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Pagal nebylų sutarimą, šiemet konferencija turėjo būti organizuojama Europoje.
– Ar Pasaulinė trenerių konferencija yra labai specifinis tik treneriams ir kitiems tenisu gyvenantiems žmonėms skirtas renginys?
– Ir taip, ir ne. Be jokios abejonės, daugiausiai minčių ir idėjų tokiame renginyje gali pasisemti treneriai. Čia bus diskutuojama apie viską: naujausias treniruočių metodikas, teniso technikos treniravimą, fizinį rengimą, psichologinį pasirengimą, traumų prevenciją, skirtingo amžiaus tenisininkų treniravimą. Tačiau mes norėjome padaryti, kad šis renginys būtų įdomus ne tik jiems. Todėl pirmąją konferencijos dieną vienoje iš salių bus skaitomi jaunųjų tenisininkų tėvams aktualūs pranešimai, o antrąją vyks speciali pedegogams skirta programa.
– Tokio dydžio ir svarbos renginio turbūt neįmanoma surengti be valstybės pagalbos?
– Pasirodo, kad įmanoma. Valstybės, kalbu apie Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Nacionalinę sporto agentūrą, finansinis indėlis į šį renginį yra lygus nuliui. Bet mes prie to jau pratę. Smagu, kad mums pavyko sukurti sistemą, leidžiančią panašius renginius vykdyti be valstybės indėlio, o tik su privačių rėmėjų pagalba ir palaikymu.
– Kada pirmieji konferencijos dalyviai atvyks į Vilnių?
– ITF komandos laukiame jau kitos savaitės pradžioje, o didžioji dalis dalyvių ir svečių Vilniuje rinksis konferencijos išvakarėse.
Žinau, kad vienas Pietų Afrikos Respublikos treneris link Vilniaus autobusais patraukė dar spalio pradžioje. Kol kas negirdėjome kaip jam sekasi, tačiau šio svečio ir jo įspūdžių laukiame ypatingai.
