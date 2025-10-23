Rusų slidininkams užtrenktos durys į olimpiadą, jų vadai pradėjo inkšti apie „sportininkų kančias“

FIS tarybos sprendimas reiškia, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai nedalyvaus ne tik jau kitą savaitę startuosiančioje atrankoje į žaidynes, bet ir 2026 m. olimpinėse žaidynėse Milane ir Kortinoje.
Taip pat rusai negalės rodytis FIS organizacijos globojamose varžybose: lygumų slidinėjimo, šuolių su slidėmis, šiaurės dvikovės, kalnų slidinėjimo, slidinėjimo kroso ir snieglenčių sporto čempionatuose.
FIS prieš sprendimą apklausė daugelio pasaulio šalių federacijas ir jos buvo prieš rusų ir baltarusių sugrįžimą į areną.
Savo ruožtu Rusijos organizacijos siuntė laiškus į tarptautines organizacijas, teigdamos, kad negalima atimti iš sportininkų siekius startuoti bei būtina atsižvelgti į „Rusijos sportininkų kančias“.
Rusijos slidinėjimo asociacija (ALVSR) iškart po sprendimo išreiškė gilų nusivylimą, pavadindama jį diskriminacinės politikos prieš Rusijos sportininkus tęsiniu, kuris prieštarauja FIS įstatuose įtvirtintam politinio neutralumo principui.
„Mes ir toliau aktyviai sieksime visų įmanomų priemonių, įskaitant teisinius veiksmus, siekdami apsaugoti mūsų sportininkų teises ir užtikrinti lygias galimybes.
Nepriimtina, kad sportininkai kentėtų dėl politinių priežasčių, kurių jie negali kontroliuoti. Sportininkai negali patys nuspręsti, kur jiems gimti“, – paviešino savo raštą rusų asociacija, pateikdama kaip argumentą savo įsipareigojimą sąžiningumo, nediskriminavimo ir lygybės sporte principus.
Rusijos nacionalinės slidinėjimo rinktinės vyriausiasis treneris Jurijus Borodavko suskubo aiškinti, kad FIS sprendimas yra priimtas dėl politinio spaudimo federacijoms.
„FIS sprendime nėra nieko naujo – ji yra vieša organizacija ir viskas joje turėtų būti sprendžiama balsuojant. Bet, deja, daugelio nacionalinių komitetų nuomones diktuoja valstybių politika.
Šūkis „sportas be politikos“ jau nebėra aktualus. Žinoma, tikėjomės būti priimti į varžybas bent kaip neutralūs atletai arba mums būtų leista siųsti bent po vieną sportininką, tačiau viskas susiklostė taip, kaip tikėtasi. FIS gavo nurodymus iš viršaus ir padarė viską, kad nebūtume priimti į varžybas“, – „Match TV“ sakė J. Borodavko.
Rusijos slidininkams, snieglentininkams ir kalnų slidininkams draudžiama dalyvauti tarptautinėse varžybose nuo 2022 metų, kai Rusija užpuolė Ukrainą.