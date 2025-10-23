Staiga mirus garsiam 29 metų šachmatininkui – visų akys nukrypo į rusų pasaulio čempiono kaltinimus

Jo šeima apie „netikėtą“ mirtį pranešė per Šarlotės šachmatų centrą, tačiau mirties priežasties neatskleidė ir paprašė privatumo. Prieš tris dienas apie mirtį pranešė ir Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE).
D.Narodickis buvo žinomas kaip talentingas šachmatininkas ir populiarus savo „YouTube“ kanalo šachmatų komentatorius, kuriame jis talpino mokomuosius vaizdo įrašus ir transliavo žaidimus su varžovais.
Jo kanalas pritraukė beveik pusę milijono prenumeratorių ir įkvėpė šimtus tūkstančių žmonių visame pasaulyje žaisti šachmatais. FIDE paskelbė, kad jis buvo laikomas pagrindiniu internetinio šachmatų turinio propaguotoju.
Kalifornijoje gimęs 29-erių D.Narodickis šiuo metu turėjo 2619 FIDE reitingą. Jo karjeros rekordas, užfiksuotas 2017-aisiais – turėjo 2647 reitingo balus.
„Tai didžiulė netektis šachmatų pasauliui“, – sakė artimas mirusio vyro draugas, pasaulio FIDE reitinge antruoju numeriu žengiantis Hikaru Nakamura.
Jis pabrėžė, kad Danielis savo vaizdo įrašais ir tiesioginiais žaidimais internetu įkvėpė daugelį ir kad turinio kūrimas jam niekada nebuvo pinigų reikalas – jis tai darė nuoširdžiai, iš aistros žaidimui.
Danielis Narodickis gimė žydų imigrantų iš SSRS šeimoje: jo tėvas Vladimiras buvo kilęs iš Ukrainos, o motina Olena – iš Azerbaidžano.
D.Narodickis pradėjo žaisti šachmatais būdamas šešerių ir 2007 m. tapo pasaulio čempionu amžiaus grupėje iki 12 metų. Jau būdamas 14 metų jaunuolis parašė knygą apie šachmatus bei visą laiką pateko į geriausių pasaulio šachmatininkų TOP 200.
Paauglystėje jam buvo suteiktas didmeistrio vardas, o galiausiai jis tęsė trenerio karjerą, rašydamas skiltis „New York Times“ laikraštyje.
Paskutiniaisiais savo gyvenimo metais D.Narodickis atsidūrė skandalo centre: 2025 m. pavasarį 14-asis pasaulio čempionas rusas Vladimiras Kramnikas viešai apkaltino jį sukčiavimu, nors nepateikė jokių įrodymų.
Dėl tokių kaltinimų D.Narodickis nebebuvo kviečiamas į transliacijas ir turnyrus kaip komentatorius.
V.Kramnikas, kuris pasaulio čempiono titulą turėjo nuo 2000 iki 2007 metų, teigė, kad D.Narodickio statistiniai rezultatai kovose internetu buvo „nerealūs“ ir greičiausiai ne be pašalinės pagalbos.
2024 m. spalį jis viešai metė iššūkį D.Narodickiui ir siūlė už partiją 50 000 JAV dolerių statymą, kad šis „įrodytų savo įgūdžius“.
D.Naroditskis neatsakė į šį siūlymą, todėl V.Kramnikas padvigubino statymus, mesdamas dar daugiau kaltinimų ir raginimų sukurti naujos kartos „antisukčiavimo sistemas“.
2024 m. pabaigoje ir 2025-ųjų pradžioje V.Kramnikas internete skelbė duomenų analizes, teigdamas, kad tam tikri D.Narodickio partijų ėjimai ir pasirinkimo tikslumas procentais buvo „nenatūralūs“.
Jis teigė, kad esamų aptikimo sukčiavimui priemonių nepakanka, ir pasiūlė naudoti gilesnę statistinę analizę apgavystėms atskleisti.
Šie teiginiai buvo skirti ne tik D.Narodickiui – V.Kramnikas panašiu netinkamu elgesiu apkaltino kelias kylančias žvaigždes, įskaitant Andy Woodwardą.
Kaupiantis tokiems kaltinimams be įrodymų, skepticizmas rusu šachmatų bendruomenėje tik augo.
Įtakingi komentatoriai garsiai aiškino, kad V.Kramnikas pradėjo kaltinti „beveik visus“ sukčiavimu. Daugelis juokavo, kad V.Kramniko kaltinimai tapo saviraiškos būdu.
D.Narodickis, pavadinęs sukčiavimą „didžiausiu nusikaltimu, kurį gali padaryti šachmatininkas“, pasmerkė V.Kramniką ir jo šalininkus už melo skleidimą.
„Tai, ką daro V.Kramnikas ir visi, kurie palaiko jo išsigalvojimus, mano nuomone, moraliai paverčia tave blogesniu už purvą“.
29 metų šachmatininkas kategoriškai neigė kaltinimus, aiškindamas, kad incidentas su vaizdo įrašu, kuriame jis neva naudojo šachmatų suflerį greitųjų šachmatų partijoje, buvo klaida be jokių apgaulės ketinimų. Jis pažymėjo, kad „niekada nieko neapgavo ir visada kūrė savo karjerą be apgaulės“.
V.Kramniko kaltinimus jis vadino manipuliavimu visuomenės nuomone.
Ukrainiečių žurnalistas Volodymyras Garecas pažymėjo, kad tai buvo sunkus smūgis žmogui ir didmeistriui, kuriam reputacija buvo itin svarbi: „Po šio skandalo jis negalėjo atsigauti. Šachmatų pasaulis pradėjo į jį žiūrėti kreivai ir tai tikrai pakenkė jo psichinei sveikatai.“
Daugelis šachmatininkų visame pasaulyje Danieliaus mirtį netiesiogiai susiejo su rusu V.Kramniku ir jo siekiu pažeminti sportininką.