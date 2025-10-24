V. Gaubas prieš E. Butvilą: gruodį Vilniuje vyks Lietuvos teniso derbis

„Sezoną norisi pabaigti didele teniso švente, o geresnio deserto nei Viliaus ir Edo derbis nesugalvosi. Džiaugiuosi, kad vaikinai be jokių dvejonių sutiko su pasiūlymu padovanoti tokią dvikovą savo sirgaliams. Formaliai šis mačas, be abejo, yra draugiškas, bet Viliaus ir Edo atveju draugystė teniso korte negalioja niekada. Savo akimis ne kartą mačiau jų tarpusavio kautynes ruošiantis Daviso taurės mačams, todėl galiu užtikrinti, kad turėsime galimybę stebėti noro laimėti ir įtampos kupiną reginį“, – sako „SEB arenai“ vadovaujantis Ramūnas Grušas.
Panašiai į artėjantį derbį žvelgia ir vienas iš jo dalyvių – E. Butvilas.
„Taip, ant popieriaus tai yra draugiškas mačas. Bet viskas bus tikra. Mes net ir žaisdami tarpusavyje per treniruotes nenorime ir negalime vienas kitam pralaimėti. Kovojame iš visų jėgų, stengiamės rodyti viską, ką mokame“, – pasakoja tenisininkas.
Lygiai prieš 14 metų toje pačioje „SEB arenoje“ vyko tuometinių Lietuvos teniso lyderių Ričardo Berankio ir Lauryno Grigelio mūšis. E. Butvilas, kalbėdamas apie artėjančią dvikovą prieš V. Gaubą, prisiminė ir ją.
„Gaila, neturėjau galimybės gyvai pamatyti Ričardo ir Lauryno susitikimo. Tačiau girdėjau apie jį daug kalbų, viskas atrodė labai rimtai ir kieta: du geriausi mūsų tenisininkai žaidžia tarpusavyje. Ir staiga pats atsidūriau jų vietoje. Žodžiu, labai laukiu derbio prieš Vilių ir pasimatymo su savais sirgaliai. Nuoširdžiai kviečiu visus į areną“, – šypsosi klaipėdietis.
R. Grušas atskleidžia, kad Vilniuje tenisininkai kausis ir dėl piniginio prizo.
„Šio derbio prizinis fondas – 20 tūkst. eurų. Didžiąją jo dalį skyrė pagrindinis renginio partneris „Darnu Group“, taip pat į jį pateks dalis už bilietus surinktos sumos. Visi žinome, kad profesionalus tenisas yra labai brangus sportas, o į pasaulio teniso elito duris besibeldžiantiems mūsų jaunuoliams yra svarbus kiekvienas euras“, – aiškina R. Grušas.
ATP varžybose V. Gaubo ir E. Butvilo keliai yra susikirtę kartą. Praėjusių metų pabaigoje Portugalijoje vykusio ATP „Challenger“ serijos turnyro pirmame rate V. Gaubas įveikė E. Butvilą 7:5 6:4.