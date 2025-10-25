Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Apėjo sistemą? Pasaulio čempione tapusi sportininkė žengia koja kojon su V. Putiną palaikančia partija

2025 m. spalio 25 d. 20:13
Lrytas.lt
Tarptautinė gimnastikos federacija (FIG) leido savo varžybose dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams po neutralia, tačiau pasaulio čempionate aukso medalius skynė Vladimirą Putiną šlovinanti sportininkė.
Daugiau nuotraukų (1)
2024 metais FIG leido varžytis Rusijos ir Baltarusijos sportininkams reikia atitiktį daugybę kriterijų.
Sportininkas negali būti išreiškęs viešos paramos karo veiksmams, vyriausybei ar kariuomenei (pvz., „Z“ simbolika, vieši pasisakymai, dalyvavimas propagandiniuose renginiuose), negali priklausyti armijai, karinei sporto organizacijai ar klubui, finansuojamam gynybos ministerijos.
Taip pat varžybose jei negali naudoti šalies vėliavų, himno ir nacionalinių ženklų.
Visgi gimnastikos pasaulio čempionate du aukso medalius nuskynusi Angelina Melnikova neatrodo atitinkanti šiuos reikalavimus.
Dar šiais metais A. Melnikova dalyvavo V.Putiną palaikančios „Vieningosios Rusijos“ partijos pirminiuose rinkimuose.
Tiesa, sportininkė po kelių mėnesių pasitraukė, teigdama, jog negali suderinti politikos ir sporto.
Taip pat rusė yra susijusi su Centriniu armijos sporto klubu (CSKA).
Visgi A.Melnikovai buvo leista dalyvauti varžybose dar vykdant aktyvią politikos veiklą.
Vladimiras PutinasgimnastikaRusijos sportas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.