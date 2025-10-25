Apėjo sistemą? Pasaulio čempione tapusi sportininkė žengia koja kojon su V. Putiną palaikančia partija

2024 metais FIG leido varžytis Rusijos ir Baltarusijos sportininkams reikia atitiktį daugybę kriterijų.
Sportininkas negali būti išreiškęs viešos paramos karo veiksmams, vyriausybei ar kariuomenei (pvz., „Z“ simbolika, vieši pasisakymai, dalyvavimas propagandiniuose renginiuose), negali priklausyti armijai, karinei sporto organizacijai ar klubui, finansuojamam gynybos ministerijos.
Taip pat varžybose jei negali naudoti šalies vėliavų, himno ir nacionalinių ženklų.
Visgi gimnastikos pasaulio čempionate du aukso medalius nuskynusi Angelina Melnikova neatrodo atitinkanti šiuos reikalavimus.
Dar šiais metais A. Melnikova dalyvavo V.Putiną palaikančios „Vieningosios Rusijos“ partijos pirminiuose rinkimuose.
Tiesa, sportininkė po kelių mėnesių pasitraukė, teigdama, jog negali suderinti politikos ir sporto.
Taip pat rusė yra susijusi su Centriniu armijos sporto klubu (CSKA).
Visgi A.Melnikovai buvo leista dalyvauti varžybose dar vykdant aktyvią politikos veiklą.