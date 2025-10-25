Elitinėje paplūdimio tinklinio fiestoje Keiptaune – pergalingas I. Dumbauskaitės ir G. Grudzinskaitės žygis

I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė, prieš savaitę iškovojusios sidabro medalius „Challenge“ turnyre Filipinuose, kovoje dėl trečios vietos F grupėje penktadienį ryte 2–0 (21:19, 21:19) įveikė estes Heleene Hollas ir Liisą Remmelg.
Vakare vykusiame pirmajame atkrintamųjų varžybų rate jos po permainingos kovos 2–1 (21:18, 11:21, 15:11) įveikė čekes Marketą Svozilovą ir Marie-Sara Stochlovą.
Dėl vietos ketvirtfinalyje lietuvės šeštadienį žais su Latvijos žvaigždėmis Tina Graudina ir Anastasija Samoilova.
Pasaulio čempionatui besiruošiančios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė A grupės finale 0–2 (19:21, 13:21) pralaimėjo turnyro favoritėms brazilėms Thamelai Coradello ir Victoriai Lopes Pereirai, todėl atkrintamąsias varžybas taip pat turėjo pradėti nuo pirmojo rato.
Deja, bet atkrintamųjų starte Lietuvos olimpietės po atkaklios kovos 1–2 (21:17, 17:21, 8:15) nusileido amerikietėms Teegan Van Gunst ir Piper Ferch.
Pirmą kartą tokio lygio turnyre žaidžiančios Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė C grupės mače dėl trečios vietos 2–1 (21:16, 14:21, 15:11) nugalėjo čekes Kylie Neuschaeferovą ir Martina Mixnerovą bei taip pat žengė į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame rate lietuvės 0–2 (17:21, 12:21) neatsilaikė prieš tituluotą Nyderlandų porą Katją Stam ir Raisą Schoon.
M. Paulikienei ir A. Raupelytei bei I. Vasiliauskaitei ir E. Kliokmanaitei atiteko po 460 pasaulio reitingo taškų bei po 4500 JAV dolerių.
Bendrą turnyro Keiptaune prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.
paplūdimio tinklinisIeva DumbauskaitėGerda Grudzinskaitė
Rodyti daugiau žymių