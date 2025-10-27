Galutinis sporto arbitražo teismo sprendimas: LTOK rinkimai vyko be pažeidimų

Lietuvos triatlono federacija Lozanai skundė LTOK rinkimų komisijos sprendimą neleisti 2024 m. spalio 11 d. dalyvauti Vykdomojo komiteto rinkimuose aštuoniems įgaliojimų neturėjusiems asmenims: Mantui Marcinkevičiui, Rokui Milevičiui, Viliui Aleliūnui, Elijui Čiviliui, Vytautui Janušaičiui, Giedriui Gustui, Eglei Balčiūnaitei, Simonai Krupeckaitei.
Rinkimų komisija rėmėsi LTOK įstatais, pagal kuriuos LTOK nariams juridiniams asmenims atstovauja to juridinio asmens prezidentas, arba tinkamai įgaliotas asmuo. Tik toks asmuo turi balsavimo teisę LTOK generalinėje asamblėjoje ir teisę būti išrinktas į LTOK Vykdomąjį komitetą.
„Jie būtų galėję dalyvauti Vykdomojo komiteto narių rinkimuose, jei tik būtų gavę kurio nors LTOK nario įgaliojimą, mat jie patys nebuvo kurios nors sporto federacijos vadovai. Tačiau tokių įgaliojimų neturėjo“, – paaiškino LTOK šioje byloje atstovavusi advokatė Kristina Balevičienė.
Sporto arbitražo teismas savo sprendime pabrėžė, kad kandidatūros LTOK prezidento rinkimuose buvo pateiktos tinkamai, atsižvelgiant į LTOK įstatus, todėl šių rinkimų metu nebuvo jokių pažeidimų. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto rinkimų CAS sprendime pabrėžė, kad minėtieji aštuoni kandidatai buvo pagrįstai pašalinti iš rinkimų, o rinkimų komisijos nariai nepažeidė savo pareigos išlikti nepriklausomais ir neutraliais LTOK rinkimų metu.